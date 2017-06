El Constitucional anula la amnistía fiscal del año 2012

El Gobierno admitió ayer que el fallo del Tribunal Constitucional declarando inconstitucional la llamada amnistía fiscal es una "contrariedad", pero subrayó que es un reproche sobre el procedimiento legislativo elegido que no cuestiona la medida.

El pleno del TC declaró de forma unánime la inconstitucionalidad de la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en marzo de 2012 porque utilizó para ello el decreto-ley, lo que la propia Constitución prohíbe para este tipo de medidas. Eso sí, el alto tribunal califica lo ocurrido de "abdicación del Estado ante su obligación de hacer efectivo el deber de todos de concurrir al sostenimiento de los gastos públicos".

Sin embargo, desde el Ejecutivo obvian esta última crítica del TC y se centran en el procedimiento. Así, subrayan que en la sentencia no se cuestiona nada relativo a la regularización en sí, sino que se usara el decreto-ley siendo un tema que afectaba a deberes del ciudadano, que están excluidos de esa fórmula legislativa.

Pese a que el Gobierno estima que se trata de un fallo basado en aspectos formales y no de fondo, se admite que es una "contrariedad", conscientes de que la oposición utilizará esta sentencia para atacar duramente a Mariano Rajoy.

De hecho, el PSOE -que presentó en su día el recurso al TC- ha sido el más crítico. Su portavoz de Economía en el Congreso, Pedro Saura, ha exigido la dimisión "inmediata" del ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro,a l igual que Podemos. Por su parte, Ciudadanos ha reclamado al ministro de Hacienda que dé explicaciones en el Congreso tras el fallo del TC, pero ha evitado exigir, al menos de momento, su dimisión.

El Constitucional anulaba el decreto aprobado por el Gobierno en 2012, una decisión que, según el tribunal, no afectará a las regularizaciones firmes.