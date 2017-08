El Consejo Económico y Social ve "exhausto" al mercado laboral

nnn El presidente del Consejo Económico y Social, Marcos Peña, asegura que el mercado laboral "está exhausto de tanta reforma, de tanto comentario y de tanto experto", e instó al Gobierno, a la patronal y a los sindicatos a centrarse en otros temas como la industrialización, la salud, la educación o las pensiones.

Peña afirma que el momento actual es "objetivamente óptimo" para el diálogo social dada la situación política y pide a los agentes sociales que asuman "con orgullo" su protagonismo, que cree que tiene que ir "más allá de lo estrictamente laboral".

En este sentido les exhorta a salirse de la máxima de que hay que reformar el mercado laboral y a avanzar en otros ámbitos que considera de mayor importancia social y en los que cree que sindicatos y patronal deberían estar presentes, como son el reforzamiento del sistema nacional de salud o un pacto de Estado en educación.

A juicio de Peña, debería haber un reconocimiento social a la labor de las patronales y los sindicatos que a través de la negociación colectiva contribuyeron a un grado de bienestar cada vez mayor e "hicieron al país más tolerante" con su cultura de diálogo y pacto, a pesar de que para el año 2017 no fueron capaces de cerrar un acuerdo salarial.

Sobre las pensiones dice que ahora mismo garantizar el sistema está por delante de los propios pensionistas por su importancia para la cohesión social del país, por lo que cree que hay que buscar la manera de ingresar más y "gastar con cabeza, depurando y flexibilizando el sistema".

sin creer en milagros

"No hay ninguna reforma milagrosa. No hay que hacer la reforma de la Seguridad Social, hay que estar en posición permanente de reforma y hay que tener esa voluntad de reforma y ese espacio reformador de entendimiento que es el Pacto de Toledo", afirma Peña.

"Las personas no pueden estar sometidas al estrés y a la broma habitual de que el día de mañana no habrá pensiones. Claro que habrá, dependerá de nosotros, pero habrá, y sin embargo estamos en una vocación permanente de alarmar", añade. Marcos Peña liga el futuro de la pensiones al futuro del mercado laboral, que cree que traerá consigo una manera di de cotizar por el trabajo "que todavía no sabemos cuál es", pero que se va a ver necesariamente afectada "por la robotización, la digitalización y la "uberización" que sufrirá la economía".

Se trata, según explica el presidente del Consejo Económico y Social, de una transformación de la economía que está "resquebrajando la cultura industrial que nace cuando los mismos trabajadores en el mismo sitio hacen las mismas cosas", lo que dio lugar a la base de la cotización sobre la que se asientan los servicios públicos.

En este contexto de metamorfosis del mercado laboral, Peña afirma que se mantiene el problema más importante, el de la desigualdad, que sigue sin comprenderse y sin saber gestionarse, lo que produce la mayor grieta en la cohesión social.n