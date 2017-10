El Congreso aprueba la proposición para obligar a las empresas que registren las horas trabajadas

El pleno del Congreso ha apoyado por 155 votos a favor y ninguno en contra (Ciudadanos y el PP se abstuvieron -164 votos-) una proposición de ley del PSOE que será tramitada como proyecto de ley para ser enmendada.



La iniciativa pide modificar el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores para incluir la obligación de registrar diariamente las horas trabajadas, incluyendo el horario concreto de entrada y salida de cada trabajador pactado en los convenios colectivos o contratos de trabajo.



Además, la empresa deberá conservar estos registros durante cuatro años para que estén a disposición de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social



La diputada del PSOE Rocío de Frutos ha argumentado que este registro de jornada es "esencial" para garantizar la calidad del empleo y mejorar las cotizaciones, ya que el exceso de horas extras no abonadas también supone una merma a las arcas de la Seguridad Social.



"Es un instrumento para garantizar un trabajo decente y la conciliación laboral además de para crear empleo", ha añadido, al tiempo que ha recordado que los sindicatos calculan que las horas extraordinarias no pagadas crearían más de 26.000 puestos nuevos de trabajo.



Ha incidido en que el exceso de jornada incrementa los accidentes laborales y ha instado a los empresarios a regular los horarios porque también frenaría la competencia desleal.



La proposición de ley ha sido apoyada por Unidos Podemos, PNV, PDeCAT y UPN, entre otras formaciones, mientras que Cs y el PP se han abstenido.



El diputado del PP Carmelo Romero ha dicho que el texto no menciona a los trabajadores masculinos y sólo atiende a los derechos de las mujeres, y ha recordado que las mejoras en la calidad del empleo se están debatiendo en la mesa del diálogo social, con sindicatos y patronal.



El diputado de Unidos Podemos Alberto Rodríguez ha criticado que en España haya 3,5 millones de horas que "se trabajan gratis cada semana" y ha advertido a los diputados del PP de que "esto si es completamente ilegal e inconstitucional".



"El incumplimiento de la ley sí rompe España y la parte por la mitad", ha reiterado, a la vez que ha recordado que las horas trabajadas de más aumentan los siniestros laborales.



El portavoz de Empleo de Ciudadanos en el Congreso, Sergio del Campo, ha afirmado que, aunque la propuesta persigue frenar el fraude en los contratos a tiempo parcial, habría que hacer una nueva regulación exhaustiva sobre los horarios laborales para adaptarlos a las nuevas realidades de trabajo.



"Son más importante los resultados en una empresas que el tiempo de presencia", ha señalado tras afirmar que el registro no es una fórmula eficiente y debería ser la empresa la que diera flexibilidad a cada empleado.



Desde el grupo parlamentario del PNV, el diputado Iñigo Barandiarán ha defendido la reforma del marco legislativo para clarificar la regulación de las horas extraordinarias y ha incidido en que el registro facilitaría la prueba de las horas trabajadas y no supone un esfuerzo mayor para las empresas.



El diputado de UPN Iñigo Alli también ha apoyado la propuesta, al afirmar que alargar la jornada laboral no es síntoma de incrementar la productividad, además de que no genera más contrataciones.