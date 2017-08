La compraventa de viviendas sube el 6,4 % entre enero y junio en Galicia

En el conjunto del Estado este repunte fue del 13,2 % respecto al mismo periodo del año anterior, hasta las 235.672 operaciones, que revelan que en junio se registró la mejor cifra para ese mes desde 2008.



Para los expertos, esta evolución refleja el positivo momento que atraviesa el sector inmobiliario, apoyado en la creación de empleo y el crecimiento económico, aunque advierten de que aún estamos muy lejos de los números que se registraban antes del estallido de la crisis.



En concreto, durante el sexto mes del año en España se vendieron 44.135 casas, lo que implica un crecimiento del 19,3 % respecto a junio de 2016 y que, por segundo mes consecutivo, se superaran las 44.000 operaciones en un sólo mes, lo que no ocurría desde principios de 2011.



Del total de transacciones registradas en junio, el 82,1 % correspondió a casas usadas, con 36.236 operaciones y un avance interanual del 19,2 %. La venta de inmuebles nuevos subió el 19,8 %, hasta las 7.899 unidades, el 17,9 % del total.



El 89,8 % de las transacciones fue sobre vivienda libre, con 39.625 unidades y un crecimiento interanual del 29,3 %. Por su parte, el mercado de protección oficial subió el 18,2 % y acumuló 4.510 operaciones.



Respecto a mayo (44.782 transacciones), la compraventa de casas de obra nueva y de segunda mano bajó el 1,4 %, según el INE, que para su estadística utiliza las operaciones inscritas en los registros de la propiedad y, por tanto, correspondientes a ventas cerradas uno o dos meses antes.



Por comunidades, la compra de casas subió en todas las autonomías, encabezadas por Navarra y La Rioja, donde este indicador se disparó el 40,2 y el 40,1 %, respectivamente.



Por detrás se situaron Madrid, con una subida del 32,6 %; Murcia, con un incremento del 32,3 %, y Castilla y León, con un avance del 25,3 %; en tanto que los aumentos menos abultados se dieron en Aragón (1,2 %), País Vasco (6 %) y Galicia (6,4 %).



"Se trata sin duda de buenos datos para el sector. Estamos ante el mejor mes de junio desde 2008", ha subrayado el jefe de Estudios de Idealista, Fernando Encinar, quien ha destacado que el crecimiento en la venta de obra nueva muestra cierta reactivación en zonas muy específicas donde la demanda es muy alta y el producto escaso.



"La buena marcha de la economía, el empleo, la consolidación de la financiación y la mayor confianza en el sector, tanto por parte de extranjeros como nacionales, explican que el mercado inmobiliario haya incrementado su actividad en el primer semestre del año y, por segundo mes consecutivo, superemos las 40.000 compraventas", según la responsable de Estudios de Fotocasa, Beatriz Toribio.



No obstante, ha advertido de que pese a los abultados incrementos en las diferentes estadísticas que miden la salud del mercado inmobiliario "no hay que olvidar que aún estamos a años luz de la actividad que registraba el sector hace diez años" y que la "recuperación será lenta, moderada y por zonas".



Por su parte, el director del Gabinete de Estudios de Pisos.com, Manuel Gandarias, ha apuntado que todo indica que 2017 será un año muy bueno en cuanto al volumen de compraventas y que aunque el sector se mantendrá muy lejos de los años previos a la crisis, está "muy saneado y profesionalizado".



En su opinión, hay una demanda cada vez más interesada en comprar en las circunstancias actuales de tipos de interés muy bajos y con ofertas interesantes de los bancos en cuanto a hipotecas.



Según el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, el año acabará probablemente con más de medio millón de casas vendidas, algo que no ocurre desde 2008, según las estadísticas de Fomento, que, en su caso, recogen las operaciones registradas ante notario en el momento de la compra.