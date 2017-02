El comité ejecutivo de la CEG nombra tesorero y contadora

n n n Vamos de engaño en engaño", así resumió el presidente de la Confederación de Empresarios de Ourense, José Manuel Pérez Canal, la primera decisión de Antón Arias al frente de la patronal gallega.

El comité ejecutivo de la CEG nombró ayer, con los votos de A Coruña y Lugo, como nuevo tesorero a Roberto Almuiña Díaz, contadora a María Luisa Martínez Arias y nuevos miembros en el comité ejecutivo, que son Severino Ares por A Coruña y a Eduardo Valín, José Ángel Penas y José Teijeiro por Lugo. El presidente también designó como personal de confianza a Juan Manuel Cancelas y a David Sobral.

Tanto la CEO como la Confederación de Empresarios de Pontevedra votaron en contra de los nombramientos, ayer en el comité ejecutivo, porque "de cuatro nombramientos nos avanzó dos y le pedimos que se lo pensara y de los dos otros dos nos enteramos esta misma mañana" (por ayer), explicó el presidente de la CEP, Jorge Cebreiros.

Pérez Canal, presidente de la CEO, señaló por su parte que "de la contadora nos enteramos allí mismo cuando Arias nos había dicho que iba a ser otra persona, otro engaño", lamentó.

marginación

"Pontevedra ha quedado marginada en estos nombramientos", subrayó Jorge Cebreiros, que opinó que "no empezamos bien así". Precisamente el nuevo presidente de la CEG visitó hace unos días Vigo y allí ofreció consenso a una patronal que sabía hostil con su llegada, tras romperse un pacto que se había alcanzado entre las cuatro confederaciones gallegas.

"El consenso no parece que haya funcionado muy bien -constató Jorge Cebreiros- pero no me coge por sorpresa", precisó para señalar que "el modelo que querría Pontevedra pasaría por representantes que sean empresarios (al menos dos de los nuevos nombramientos son secretarios generales de sus organizaciones) y que fueran de sectores relevantes para la economía gallega", precisó.

En esta misma línea, el ourensano José Manuel Pérez Canal, que está a la espera de fijar una fecha de reunión en la CEO con el nuevo presidente de la CEG, explicó que "hubo varios puntos más de desacuerdo. Nuestro punto de vista no es muy favorable", concluyó en su análisis de este nuevo punto de conflicto dentro de la organización del empresariado gallego con las direcciones provinciales.

En la reunión de ayer en la CEG también se adoptaron otros acuerdos "de carácter interno", según señaló la patronal gallega en un comunicado de prensa, "estableciendo criterios de funcionamiento" de la confederación. En cuanto a la formalización del crédito hipotecario pendiente de resolución con un "pool" bancario, apunta que el comité ejecutivo ratificó las condiciones.n