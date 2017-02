La comisión apoyará a los armadores ante el trílogo por la "doble sanción"

n n n Los europarlamentarios de la Comisión de Pesca llegaron a Vigo para supervisar la aplicación del reglamento de control de pesca pero han acabado inmersos en asuntos de no menor calado. Hoy se reúnen con la Cooperativa de Armadores de Pesca de Vigo (ARVI), como adelantó Atlántico el sábado, en la que tendrán que atender a una importante demanda para el sector: que no llegue a aplicarse la "doble sanción" para la flota que faena en aguas no comunitarias.

El vicepresidente de la comisión de Pesca, el popular Werner Kuhn, declaró ayer en la Agencia Europea del Control de la Pesca (EFCA) que los miembros de dicho organismo parlamentario no están de acuerdo con la modificación que aprobó el Parlamento Europeo y que apoyarán la postura de los armadores vigueses cuando Comisión Europea y Consejo negocien con el Parlamento, esto es, durante los trílogos.

Se denomina "doble sanción" a la situación que se produce cuando un buque que faena en aguas no comunitarias comete una infracción grave. Estas son impuestas por la administración de cada Estado miembro. Pero la modificación del Parlamento Europeo incorpora una segunda sanción, que al buque no se le renueve durante un año el Permiso Temporal de Pesca (PTP). En esencia, signfica poner dos penas por una misma infracción, que además podrían ser distintas en función del país en el que esté registrado el pabellón del buque.

Fuentes consultadas del sector señalan que a algunos armadores de Italia o Francia no les afecta porque faenan "quince días" en aguas no comunitarias, pero en el caso de la flota gallega hay buques que pescan todo el año en el extranjero. También ven ironía en las declaraciones de Kuhn cuando algunos miembros de la comisión de pesca apoyaron la modificación.n