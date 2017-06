La CNMV afirma que por el momento no suspenderá la cotización de Banco Popular

Albella se ha pronunciado así ante las preguntas de los periodistas a su llegada al `Foro Medcap`, organizado por Bolsas y Mercados Españoles (BME) en el Palacio de la Bolsa de Madrid, donde ha insistido en que el organismo supervisor está analizando "con atención" la volatilidad que está experimentando la cotización de Banco Popular, aunque ha precisado que dejará actuar al mercado.



"Por defecto, al mercado hay que dejarle seguir funcionado", ha señalado Albella, que ha agregado que el mercado es liquidez y hay que permitir a los inversores que puedan comprar y vender a los precios que consideran "adecuados".



Albella ha señalado que desde la CNMV estudian "a fondo" las situaciones especiales que se plantean en el mercado y ha defendido que si no han tomado una decisión al respecto es porque desde el supervisor consideran que no lo deben hacer.



"Hay unas reglas, hay razones para adoptar decisiones extraordinarias y no adoptarlas y como os acabo de decir estamos siguiendo la situación con atención", ha aseverado Albella, antes de reiterar que la CNMV valora las situaciones desde "todos sus ángulos" y actúa o se abstiene una vez se ha realizado un análisis "suficiente".



MAB



En su intervención, Albella ha insistido en que los dos grandes retos del Mercado Alternativo Bursátil (MAB) son conseguir una mayor "credibilidad y rentabilidad", una de las razones por las que el comité del Ibex ha creado dos nuevos índices, el `Ibex MAB 15 y el `Ibex MAB All Share`.



El presidente de la CNMV ha reiterado que el tamaño de las empresas en España es "insuficiente", y ha añadido que otro de los desafíos del MAB es prestar "máxima atención" al grado de información con el objetivo de que los inversores "sean conscientes en todo momento de en qué mercado están operando.



Además, Albella ha subrayado que es la primera vez en la historia financiera española que hay un concepto de segundo mercado que está "prendiendo", y respecto al caso Gowex, Albella ha destacado que es un asunto que "afortunadamente" parece casi olvidado.