El clúster del naval anima al sector a entrar en el segmento de los cruceros

nnn La construcción naval europea va "viento en popa" gracias a los contratos para fabricar cruceros. Así lo desvela un estudio de la británica Clarkson Research, que apunta a una cifra de negocio de 10 billones de dólares en lo que va de año en el segmento especializado de la construcción de megabuques de recreo.

Este despegue de la industria naval que anima las factorías del norte de Europa no se deja ver todavía en la Ría de Vigo y Galicia, donde la industria naval se recupera aún de los malos años de la crisis del sector. El clúster del naval, Aclunaga, anima a los empresarios del sector a intentar sumarse a esta ola de encargos.

"Ahí ya hay empresas especializadas", explica el gerente de Aclunaga, Óscar Gómez, "y nos gustaría que continuasen". Asegura que es un "buen momento técnico por el buen precio del combustible, pues las navieras están aprovechando para hacer movimientos". Esta situación comenzó hace tres años y, según el estudio de Clarkson Research, vivió en los ocho primeros meses del presente año su apogeo. El gerente de Aclunaga considera que el segmento de los cruceros es "muy interesante" y que debería haber una muy importante labor comercial en este sentido. El secretario general de Asime, Enrique Mallón, también señaló en junio una tesis similar a la del gerente de Aclunaga: "en tanto en cuanto no cambie el precio del crudo debemos focalizar nuestros esfuerzos en los oceanográficos, ferries, cruceros, remolcadores y pesqueros, aquí es factible la contratación", aseguró entonces.

Óscar Gómez señala que el potencial de Galicia para lograr este tipo de contratos es la buena calidad de sus habilitadores navales. No obstante, diferencia el segmento de los cruceros del de los megayates de lujo, que tienen unos acabados de una calidad mucho mayor.

Este es el caso de Barreras, que espera para anunciar el contrato de un minicrucero de lujo para la cadena Ritz y que supondrá un nuevo hito en el astillero. Dará carga de trabajo al astillero durante dos años. Está a la espera de confirmar la financiación del buque, de un coste superior a los 100 millones de euros

La industria de la construcción naval europea avanza gracias a la industria de los cruceros de remolque, mientras que los asiáticos tienen dificultades debido a las inversiones en buques de carga, reducidos a mínimos históricos. Según el análisis publicado por Clarkson Research, en los primeros siete meses de 2016, se firmaron nuevos contratos de construcción de 17 buques de crucero con una capacidad para 45.420 pasajeros. Meyer Werft, Fincatieri y Stx France se reparten casi todo el pastel.n