Los clientes podrán recuperar en metálico los intereses cobrados de más por las cláusulas suelo no transparentes en sus hipotecas, en un proceso que los bancos deberán devolver en un plazo de "semanas". También podrán decantarse por amortizar el capital pendiente del préstamo si aún no han terminado de pagarlo, según fuentes conocedoras de la iniciativa. El Gobierno ultima en varias reuniones con el PSOE y Ciudadanos los flecos para articular un procedimiento para tramitar la devolución por parte de los bancos de las cláusulas suelo. El vicesecretario general de Ciudadanos, José Manuel Villegas, ha confirmado "conversaciones" de la formación naranja con el Ejecutivo para intentar aportar "alguna mejora". Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que obligaba a la retroactividad total de las cláusulas suelo no transparentes, el Ejecutivo obligará a los bancos a crear unidades especiales para atender y fijar los plazos y fórmulas la devolución de los intereses. El diario `Expansión` avanza que se creará un comité de seguimiento que se encargará de revisar el cumplimiento del Código de Buenas Prácticas, que será de adhesión voluntaria, pero obligatorio una vez que las entidades decidan acogerse a él. Los ministerios de Economía y Justicia, y el Banco de España formarán este comité, aunque no se descarta abrirlo a más miembros, según las fuentes consultadas. El Gobierno pretende resolver "con celeridad" la devolución de lo cobrado de más a los clientes afectados por estas cláusulas suelo, pero aún tiene que decidir si el cliente debe renunciar a la vía judicial para beneficiarse del procedimiento articulado. El Banco de España ha estimado en algo más de 4.000 millones de euros el impacto en los bancos españoles afectados por la sentencia, según indicaron a Europa Press fuentes del organismo liderado por Luis María Linde. HACIENDA TAMBIÉN VIGILARÁ. El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, ha indicado este jueves que su departamento tendrá "un papel" en el control de la devolución de las cláusulas suelo para analizar posibles implicaciones fiscales. En concreto, fuentes de Hacienda indicaron a Europa Press que la Agencia Tributaria analizará la deducción por compra de vivienda habitual en el IRPF de la que hayan podido disfrutar los contribuyentes afectados, ya que dicha deducción está relacionada con la cuota hipotecaria que pagaron. De esta forma, si ahora reciben una parte de lo pagado de más por las cláusulas suelo, la deducción que se aplicaron en su día también debería ser menor y, por tanto, deberían devolver el exceso a Hacienda.