CIG y CUT convocan huelga todos los sábados hasta noviembre en PSA Vigo

Portavoces de ambos sindicatos han explicado hoy las razones de esta convocatoria de huelga, que a diferencia de los paros del pasado julio no secunda CCOO al valorar las medidas y compromisos que la dirección ha puesto sobre la mesa, aunque recalca que no da por zanjado "el conflicto" en la línea de montaje.



Ni entonces ni ahora respaldan estas medidas de presión los otros dos sindicatos con representación en el comité de empresa de PSA Vigo: el mayoritario SIT y UGT.



CUT y CIG sopesan realizar una consulta a la plantilla o una asamblea abierta para sondear si estas medidas de presión son suficientes o de lo contrario llevar a cabo acciones "más drásticas".



Además de como medida de presión, las centrales convocantes buscan con la huelga de los sábados suprimir la sexta jornada laboral y así, quienes tengan la obligatoriedad de acudir, si no lo hacen, que no sean penalizados.



Denuncian que además de mejoras tecnológicas, la dirección debe tener en cuenta las condiciones laborales, que en estos momentos están derivando en "enfermedades profesionales", lo que han trasladado a la Consellería de Sanidad, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y al Consello Galego de Relacións Laborais.



CIG y CUT lamentan que las administraciones públicas "saben lo que pasa" puertas adentro en PSA Vigo y sin embargo "insisten en venderla como un modelo laboral", cuando lo que está sucediendo es "una regresión que no se conoce desde hace 40 o 50 años".



Y por eso insisten en que "no vale la equidistancia", por lo que las demás centrales deben elegir entre "posicionarse con la clase trabajadora o con la patronal y la explotación".