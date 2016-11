Cardama es el astillero gallego con más barcos en su cartera, seis

Los astilleros vigueses tienen una cartera de pedidos integrada por 19 buques (cuatro de ellos se contrataron en el segundo trimestre del año) de un total de 54 con los que cuentan en este momento los astilleros españoles. Cardama es el astillero privado con mayor número, un total de 6, seguido de Nodosa con 5 y Armón Vigo con otros cuatro buques en cartera en distintos momentos de su desarrollo y construcción, según los datos del segundo trimestre del Ministerio de Industria.

Les sigue Construcción Navales Freire con dos buques en cartera en el segundo trimestre, según los datos de Industria, aunque el astillero vigués cuenta además con nuevos encargos que no están incluidos en este listado y carga de trabajo hasta 2018.

Cierran la lista los dos grandes astilleros de la ría, Barreras y Vulcano, con un buque en cartera cada uno de ellos, en el caso de Vulcano el ferri que está terminando y de Barreras el “Reforma Pemex” que acaba de entregar.

En total los astilleros vigueses suman casi 96.000 CGT en cartera cuando el total de los astilleros españoles es de 289.000.

Buena parte de esos pedidos son para otros países. En el caso de Cardama sus barcos se irán a Angola, Iraq, Dinamarca, Senegal y dos para Marruecos, entre remolcadores y buques multipropósito. Los de Nodosa, casi todos pesqueros, se irán para Malvinas y Holanda, aunque en este caso hay dos para armadores españoles. También Armón Vigo tiene dos pesqueros, uno para la española Albacora y otro para Seychelles, así como otros dos buques para Colombia y Argentina. En el caso de Freire es una buque escuela para Indonesia, otro para la Marina de Perú y otros que no aparecen en el listado de Industria pero que ya han sido avanzados por la empresa, como un arrastrero para Noruega, un oceanográfico rompehielos para la India y la dirección y gestión de compra de materiales para tres buques 'supply' de Pemex.

Prestar más atención a los barcos de pesca es una de las constantes que se demanda el sector, porque tiene experiencia en ese tipo de barcos y podrían traer buenas noticias, aunque también crece el nicho del pasaje.

Pero no sólo de construcción viven los astilleros, la cartera de reparaciones también es importante y por ejemplo Metalships ultima la reparación de un atunero para Albacora con una importante carga de mano de obra.