“La cantidad de horas que pasamos reunidos es alarmante. Hay una alternativa, trabajar”

Santiago Álvarez de Mon, profesor de dirección de personas en las organizaciones del IESE Business School participó ayer en un almuerzo-coloquio organizado por el Foro de Economía Empresa Alumni IESE-Universidad de Navarra en el Círculo de Empresarios con la presencia de un centenar de directivos y empresarios. Álvarez de Mon es uno de los más reconocidos expertos en España en liderazgo, coaching, gestión de equipo y carrera profesional.

¿Cuál ha sido su propuesta para los empresarios de Vigo?

Intento hacerles reflexionar sobre el desarrollo de su carrera profesional, sobre las claves de su vida, qué entienden por éxito o qué nivel de conocimiento tienen de sí mismos. Para eso podemos usar distintos instrumentos, la relación con el poder te da pistas de quién eres; la relación con el dinero, porque vemos familias teóricamente unidas y luego llega una herencia y muestran todas sus vergüenzas. Voy a utilizar el tiempo como criterio para definir nuestras prioridades. Dime a qué dedicas tu tiempo y te diré quién eres. El directivo debe pensar cuáles son las decisiones y tareas claves que debe asumir y las que debe dejar de hacer para que las haga su equipo. A partir de un seguimiento atento del negocio también pensar en el ocio, porque tenemos distintas facetas e impactan sobre nuestro rendimiento. Y luego que sean proactivos, que tomen su agenda y no la pierdan porque hay un montón de ladrones por ahí.

¿Qué es lo importante para la agenda de un directivo?

Depende. Yo vengo de dar una clase ahora y para mí era importante, consustancial a mi oficio de profesor. La agenda de mi director general será distinta. La agenda de un empresario familiar a la hora de fundar su negocio y que prospere y se convierta en una empresa sólida es una y la agenda de ese mismo empresario 30 años después estará marcada por tener a la siguiente generación preparada. La agenda es una realidad viva y dinámica y que hay que actualizar.

¿Nos organizamos mal los españoles?

Creo que sí. La cantidad de horas que pasamos reunidos me parecen alarmante. Hay una alternativa, que es trabajar. Nos tendríamos que reunir para conseguir objetivos que sólo reuniéndonos podemos conseguir. Trabajamos muchas horas y damos más peso a la cantidad de horas, somos prisioneros de muchas rutinas y hay que dar más peso a la calidad del trabajo y apelar a la madurez de cada uno. Y además que mientras trabajemos que podamos también vivir.

¿Y en eso tiene que ver en este horario que tenemos tan diferente a Europa?

Creo que sí. Estos horarios hasta las nueve y las diez de la noche día sí y día también. A mí no me preocupa quedarme un día hasta las diez, pero si lo hago sistemáticamente sí. Porque si salimos tarde, cenaremos tarde y la calidad del sueño se resentirá. No quiero erradicar nuestra peculiaridad cultural, no hay país con una calidad de vida como la nuestra, hay costumbres que tenemos que proteger. Pero laboralmente me gustaría incorporar algunas claves del mundo anglosajón. Y valorar a la gente por su trabajo no por las horas que está en la oficina.

Usted que conoce a tantos directivos ¿hay buenos líderes en España?

Sí, claro. Además muchas veces los buenos líderes son buenos pero no salen en prensa, son discretos, humildes y entienden el éxito como una realidad del equipo. El liderazgo empresarial está en mejor forma que el liderazgo político.

¿Deberían aprender los políticos de las empresas?

Son realidades distintas. Pero lo importante es que al frente de nuestras instituciones políticas, empresariales o educativas haya gente capaz, competente, que atesore conocimientos y experiencia y con una serie de valores como carácter, humildad o coraje para tomar decisiones difíciles, que conforman una personalidad cuajada y adulta. Esto lo necesitamos en todos los ámbitos y en la política, en general, todas las democracias estamos pasando una crisis delicada que hay que superar.