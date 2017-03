El "brexit" frena el aumento de la exportación de juguetes

n n n El debilitamiento de la libra esterlina por la inminente salida del Reino Unido de la UE ("brexit") ha frenado el crecimiento de los últimos años en la exportación del juguete español, que en 2016 "solo" aumentó el 2,77 %, de acuerdo con la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ).

De hecho, en 2013 se vendieron en el exterior productos por 423,98 millones de euros (el 7,1 % más), en 2014 se subió hasta 454,36 millones (17,6 %) y en 2015 a 519 millones (14,2 %), mientras que 2016 se cerró con 533,3 millones, un aumento del 2,77 %.

Ese frenazo se ha debido a las consecuencias de la inestable situación internacional, sobre todo por el Reino Unido, que ha pasado de ser el cuarto cliente de los jugueteros españoles al quinto (superado por Alemania).

Las compras de los británicos cayeron el 11,77 %, al pasar de 35,14 millones de euros en 2015 a 31,01 millones el pasado ejercicio, informa el presidente de AEFJ, José Antonio Pastor. Recuerda que nada más conocerse el resultado del referéndum sobre el "brexit", el pasado 23 de junio, la libra esterlina se depreció en los mercados y esto ocasionó una pérdida inmediata del poder adquisitivo de los británicos, que compran menos.

Sin ese "cambio de situación" por la futura salida del Reino Unido, la tendencia alcista de los últimos ejercicios en el importante capítulo de las exportaciones, que suponen el 40% de la facturación anual, podría haberse mantenido para situarse entre el 5 y 7 %.

Tradicionalmente, los británicos compran de los fabricantes españoles vehículos de arrastre (tipo correpasillo) y eléctricos, artículos de exterior, como columpios y casas de jardín, y, en menor medida, muñecas. No obstante el resultado del Reino Unido, el cómputo general de las exportaciones ha sido positivo, al subir ese 2,77 % debido al buen comportamiento de la mayor parte de los principales mercados, sobre todo Portugal (9,56 %), que arrebató el año pasado la primera posición a Francia, que también aumentó el 6,58 %.

En tercer lugar se situó Italia, que creció el 1,98 %, y en cuarto, Alemania, que sube en detrimento del Reino Unido, que se mantiene por delante de Grecia.Sigue Estados Unidos, un mercado aún no muy importante, que el pasado año cayó el 15,51 % coincidiendo con la ligera depreciación del dólar con respecto al euro y el cambio de gobierno, con la llegada de Donald Trump, pese a que e no tomó medidas que hayan podido influir.n