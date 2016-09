El BCE eleva el crecimiento en 2016 una décima, hasta el 1,7%

El Banco Central Europeo (BCE) prevé ahora un crecimiento del 1,7% este año, lo que supone una pequeña revisión al alza respecto al 1,6% pronosticado en junio, y del 1,6% para 2017 y 2018, una décima menos que en junio, dijo ayer su presidente, Mario Draghi, en rueda de prensa.

La entidad decidió mantener inalterado el programa de compra de deuda pública y privada por valor de 80.000 millones de la zona euro hasta finales de marzo de 2017 pese a la incertidumbre política en Europa.

Previamente el BCE acordó dejar su tasa de interés rectora, la que cobra a los bancos por prestarles a una semana, en el mínimo histórico del 0%. Había consenso entre los analistas sobre que el BCE dejaría inalterado el precio del dinero pero no sobre si decidiría prolongar las compras de deuda más allá de marzo de 2017.

El BCE, de momento, no ha movido ficha ni ve gran necesidad de actuar de nuevo, aunque Draghi ha manifestado su disposición a hacerlo en caso necesario. Tampoco parece estar preocupado por los riesgos a la baja para el crecimiento y la inflación, ya que los expertos del BCE apenas han reducido una décima sus pronósticos de crecimiento e inflación para 2017.

Draghi explicó en rueda de prensa que el consejo de gobierno discutió los datos económicos disponibles desde la anterior reunión de julio y también las nuevas proyecciones macroeconómicas, pero que no debatieron ampliar las medidas de estímulo monetario.

lo que funciona

El banquero italiano consideró que el programa de compras de deuda pública y privada "funciona y deberíamos centrarnos en su implementación". Añadió que no se han producido cambios suficientemente significativos como para actuar, pero manifestó su disposición a hacerlo en caso necesario. "Nuestras medidas de política monetaria continúan asegurando un apoyo a las condiciones de financiación" y apoyan la recuperación económica de la zona del euro, dijo.

Para el economista jefe de Targobank, Otmar Lang, "el BCE deja las puertas abiertas de par en par para una relajación mayor de la política monetaria".

Tras las declaraciones de Draghi el euro subió medio centavo de dólar, hasta 1,13 dólares, el nivel más alto desde hace tres semanas, pero luego volvió a bajar, mientras que algunas bolsas europeas han cerrado con caídas porque algunos inversores habían especulado que el BCE prolongaría el programa de compra de deuda.

recuperación moderada

El BCE prevé que la recuperación económica de la zona del euro será "moderada" pero continúa, apoyada por la demanda interna, las condiciones de financiación favorables y la mejora de la rentabilidad de las empresas, que impulsarán la recuperación de la inversión.

A su vez, la demanda interna está impulsada por la política monetaria expansiva, los bajos precios del petróleo, la mejora de las condiciones del mercado laboral y la reducción del endeudamiento en algunos sectores. Pero la recuperación económica estará lastrada por una demanda externa contenida, en parte por la incertidumbre tras el voto del "brexit" en el Reino Unido, apostilló Draghi.

La inflación de la zona del euro se encuentra ahora en el 0,2 %, todavía muy lejos del objetivo del BCE, que es una tasa algo por debajo del 2%.