Barreras firma un contrato de 3 buques que aún no está en vigor

n n n El astillero Barreras firmó esta semana el contrato para la realización de un primer crucero de lujo para Ritz-Carlton y dos más de similares características si el primero se entrega en las condiciones que desea la armadora. Este contrato es el más importante firmado en la historia del astillero, aseguran fuentes del sector consultadas. Desde la empresa se limitan a afirmar que en el astillero no ha entrado en vigor ningún buque y que informarán de ello cuando estén en activo.

Este buque tiene un coste de 240 millones de euros y la eslora sería de 180 metros, sin confirmar por el astillero. Será la embarcación más grande construida hasta la fecha en Barreras y por tanto, en Vigo. Fuentes del sector apuntan a que los planes es comenzar la construcción de este primer crucero después del verano. Actualmente los trabajadores están llevando a cabo labores de mantenimiento y adaptación del astillero para este buque.

La factoría viguesa, la mayor privada de España, lleva sin actividad naval desde que en noviembre del año pasado partiese rumbo a México el "Reforma Pemex", primer y último buque en el medio plazo de la petrolera mexicana, propietaria del astillero. La influencia de la petrolera habría sido vital para alcanzar este acuerdo.

Según informan fuentes del sector, la empresa habría invertido una importante suma de dinero en mejorar las instalaciones actuales, como la renovación de tuberías, trabajos que no sería posible realizar si tuviesen un buque en la grada. Aún así, el deseo de los operarios es volver a la construcción naval y ya se programa la realización del minicrucero.

Barreras se adaptó en los últimos años al cambio de tendencia en el naval. No tiene experiencia previa en la construcción de cruceros, aunque sí en la de ferrys. Por ello traerá expertos para realizar este trabajo con éxito.

Este crucero de lujo es una nueva modalidad de turismo que nace en los últimos años por la demanda de las personas más ricas por disponer de una embarcación más exclusiva. Los cruceros tradicionales son cada vez accesibles para más clases sociales y de este modo pueden controlar qué personas viajan en él.n