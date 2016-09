Barreras hizo entrega oficialmente ayer del flotel “Reforma Pemex”, que ha construido para la petrolera mexicana, y se queda sin carga de trabajo tras anunciar al menos una docena de barcos, que no se han concretado. El último anuncio que se realizó desde Pemex-Barreras fue el encargo de un gemelo del flotel para el astillero, que se conoció en septiembre del año pasado. En aquel momento se concretó que la construcción se iniciaría este mismo año. Pero también se anunciaron al menos un atunero para la armadora mexicana Procesa, que se iba a empezar a construir en junio de 2014; un off shore para la join venture mexicana Diavaz y la holandesa Oceanteam; tres barcos abastecedores y tres pedidos más y junto a ello 12 buques para la flota menor de Pemex y un ferry para Argelia. La petrolera anunciaba además en 2014 que en tres años necesitaría renovar otros seis floteles sin concretar quién los haría.

El acto de entrega se realizó ayer en las instalaciones de Zona Franca pero no hubo ni luz ni taquígrafos. La dirección de la empresa argumentó que se trataba de un acto privado.

Hay otro dato curioso y es que la firma se produjo en la campaña electoral de las autonómicas de 2012, un acto tras el que la Junta Electoral obligó a la Xunta a retirar de su web la firma del acuerdo de Barreras y Navantia con Pemex tras una denuncia del PSOE, y la entrega coincide con la campaña de las autonómicas de 2016.

Llama la atención el hecho de que el acto fuera privado porque no hay que olvidar que Barreras y Pemex realizaron sendos grandes actos tanto para el corte de chapa del flotel, en febrero de 2014, un acto que habitualmente no es público, y para la botadura, en septiembre del año pasado. Fue precisamente en este último cuando se anunció el segundo flotel, que aseguraba carga de trabajo para Barreras más de dos años.

Al acto privado asistió Fernando Luna Canut, presidente de PMI Holdings Norteamérica, armadora para la cual se ha construido este barco, y el presidente de Hijos de J. Barreras, José García Costas.

El buque permanecerá en las instalaciones de Barreras hasta mediados de octubre para el adiestramiento de la tripulación y la realización de ajustes técnicos, confirmaron desde Pemex.

El “Reforma Pemex”, botado el 29 de septiembre del año pasado, tiene una eslora de 131 metros y dispone de camarotes para acomodar a más de 700 personas. Se trata del segundo flotel entregado en el mundo tras el “Edda Fides”, también construido en Barreras. El inicio de construcción de este buque supuso el fin de un ciclo en Barreras, tras un concurso de acreedores y tres años sin barcos.

El desembarco de Pemex en Galicia, tanto su entrada en el accionariado de Barreras (en enero de 2014), como el encargo del flotel, llegó acompañado del anuncio de millones de euros en inversiones que no se han concretado.

La caída del precio del petróleo y los problemas de la petrolera han jalonado de vicisitudes el largo camino desde que en 2012 se anunció el flotel y otro gemelo para Navantia hasta su entrega ayer. n