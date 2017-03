Barreras empezará su crucero de lujo después de verano

nnnEl astillero vigués Barreras está a la espera. Tras realizar su trabajo técnico y de negociación de la financiación para un minicrucero de lujo, la factoría naval aguarda a que las partes redacten el contrato final. Fuentes de los trabajadores apuntan a que el anuncio es inminente. Pero la carga de trabajo tardará en llegar. El encargo de chapa acostumbra a tardar entre dos y tres meses, por lo que con suerte el astillero no empezaría a trabajar de nuevo en un buque hasta que termine el verano.

Estos cálculos que manejan los sindicatos pueden cambiar en caso de que se complique la negociación entre las partes, dado el encargo que recibe el astillero. El buque tiene un coste de más de 200 millones de euros y estará elaborado con materiales de primera calidad. Una vez se conozca el contenido del contrato, la fecha de entrada en vigor y los plazos, fuentes sindicales no descartan que haya que hacer un ERE temporal, que podría afectar a 30 o 40 personas.

Según informan fuentes de los trabajadores, la empresa habría invertido una importante suma de dinero en mejorar las instalaciones actuales, como la renovación de tuberías, trabajos que no sería posible realizar si tuviesen un buque en la grada. Aún así, el deseo de los operarios es volver a la construcción naval y ya se programa la realización del minicrucero.

Barreras se adaptó en los últimos años al cambio de tendencia en el naval. No tiene experiencia previa en la construcción de cruceros, aunque sí en la de ferrys. Por ello traerá expertos para realizar este trabajo con éxito. En Galicia no hay habilitadores preparados para estos encargos.

Queda también pendiente de firma otro buque de menores dimensiones en el que Pemex habría ayudado a acercar posiciones entre la compañía contratante y el astillero. La labor de la mexicana, después de reconocer que no construiría más barcos en Vigo en el medio plazo, es la de avalar a Barreras en las negociaciones. El apoyo de Pemex se materializó en noviembre con la visita de José Antonio González Anaya al astillero, en la que se comprometió con la administración del astillero y reconoció que había negociaciones en marcha para sellar nuevos contratos.n