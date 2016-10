Báñez plantea hacer compatible el cobro del 100 % de la pensión con el empleo

En unas jornadas sobre pensiones organizadas por El Mundo y Expansión, la ministra ha explicado que esta medida implica continuar trabajando más allá de la edad de jubilación al tiempo que se recibe el total de la pensión (actualmente es posible hacerlo percibiendo el 50 %).

Báñez ha añadido que esta medida es aplicable a cualquier empleo y está dirigida a los españoles que se sientan con capacidad de aportar su experiencia a la sociedad a través de un trabajo, percibiendo además la totalidad de la pensión que le corresponda.

La ministra también se ha referido al fondo de reserva de la Seguridad Social y ha dicho que "es un instrumento de uso temporal" y que las pensiones se seguirán pagando con empleo.

No obstante, no ha concretado qué pasara en 2017, cuando previsiblemente se agotará esta "hucha de las pensiones" y no se podrá abonar la paga extra de navidad.

Sí ha dicho que el modelo de pensiones en España es generoso y ha lanzado un mensaje de esperanza porque es sostenible y funciona en corto y medio plazo.

En este sentido, ha mencionado un informe de la Comisión Europea que indica que España es el país que está mejor preparado en materia de pensiones para el 2060 y que, en esa fecha, el gasto en pensiones superará el 11 % del PIB, mientras que en Bélgica, alcanzará el 15 %.

La titular de Empleo ha ofrecido los indicadores que demuestran lo bien que va el sistema y ha reseñado que mientras que en 2011 por cada nueva pensión se destruían 3 empleos, en 2017 por cada una nueva, se crean 7 puestos de trabajo.

También ha dicho que la recaudación vía ingresos de cotización es superior al ritmo de afiliación, que roza el 4 %.

Asimismo, ha indicado que en 2011 se destruían 1.500 empleos al día y la afiliación caía al 3,59 %, mientras que el pasado mes de septiembre se crean 2.100 empleos al día y la afiliación sube el 3,04 %.

En este escenario, la ministra ha pedido que se preserve lo que ya ha funcionado, con consenso de la clase política y diálogo social.

Se ha referido al inicio de los trabajos del Pacto de Toledo y al compromiso alcanzado el pasado lunes con los agentes sociales y ha pedido que se lleve a cabo una reflexión serena, diálogo constructivo y consenso para seguir haciendo hincapié en las reformas que han funcionado.

"España, después de terminar la crisis, paga más pensiones que nunca, más altas que nunca, y, por primera vez, la pensión media de jubilación supera los 1.000 euros", ha señalado.

Además, ha añadido que también son "más justas que nunca, porque las mujeres que han trabajado y aportan más de dos hijos tienen un 15 % de complemento cuando se jubilan" y ha detallado que desde enero, cuando entró en vigor esta medida, hasta hoy se han beneficiado 118.000 mujeres.

En declaraciones a los medios acerca de la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, que equipara contratos temporales e indefinidos, ha remitido al informe que elaborará un grupo de expertos (tal y como se pactó con los agentes sociales) y cuya conclusión siempre irá en favor de la seguridad jurídica de las empresas y la protección de los trabajadores.