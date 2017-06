Banco Popular cierra el día en Bolsa en su mínimo histórico

n n n Banco Popular se desplomó ayer casi un 18% en Bolsa y cerraba en mínimos históricos, lastrado por la incertidumbre sobre su posible venta y las noticias sobre que la entidad no habría superado los umbrales marcados por el FMI en las pruebas del Programa de Evaluación del Sector Financiero. En concreto, la entidad presidida por Emilio Saracho ha retrocedido un 17,89%, hasta situarse en los 0,5 euros por acción, en una jornada en la que ha llegado a tocar los 0,491 euros por título.

De esta forma, el banco se convertía en el "indiscutible protagonista" de la jornada, en opinión del analista de XTB Rodrigo García. "Las fuertes caídas de la primera sesión de junio señalan que el mercado aleja las posibilidades de una compra por parte de otra entidad", apuntaba.

El analista de XTB baraja tres posibles escenarios para Popular: la venta a otra entidad, una ampliación de capital o su rescate por parte de las autoridades. Respecto a la primera de las opciones, el experto explicó que, aunque se daba por hecho hasta hace unos días, la "tardanza en aparecer una propuesta en firme hace que las posibilidades de venta disminuyan".

Entre los candidatos a la compra, el analista sitúa a Santander, BBVA, Caixabank, Sabadell y Bankia, ya que, a pesar de los rumores, no existen "razones de peso para pensar que alguno de ellos tenga más posibilidades que cualquiera de los otros para hacerse con el banco". "Este es el escenario preferido por los accionistas de Popular, ya que la compra por parte de otra entidad se haría presumiblemente con una importante prima para los accionistas que acudan".

La a entidad remitía ayer a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) un comunicado en el que subraya que el Programa de Evaluación del Sector Financiero que el Fondo Monetario Internacional (FMI) está realizando sobre el sistema financiero español "no ha acabado aún" y su resultado se dará a conocer en julio.

Remarca que la institución está realizando un examen al sistema financiero español en su conjunto y no solamente al banco presidido por Emilio Saracho, por lo que no se publicarán resultados de entidades individuales, sino de todo el conjunto. El banco ha explicado que las pruebas que lleva a cabo este organismo a través del ejercicio FSAP no tienen el objetivo de cuantificar potenciales déficit de capital regulatorio y ha puesto en valor que en la prueba de esfuerzo más reciente llevada a cabo por el Banco Central Europeo "Popular cumple- con los niveles de capital regulatorio exigidos".

Recuerda además que el Consejo Único de Resolución informó de que "nunca emite advertencias sobre los bancos" y que no confirmó las "interpretaciones sobre supuestas declaraciones" realizadas por la presidenta del organismo, Elke König, en relación con el banco.n