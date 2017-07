La Audiencia Nacional deja en libertad a Fernández Gayoso

La Audiencia Nacional decidió poner en libertad al expresidente de Novacaixagalicia Julio Fernández Gayoso, que cumple dos años de prisión por un delito de apropiación indebida, con la obligación de que colabore de forma altruista con una fundación de ayuda a personas en situación de exclusión social. Se trata de la Fundación Asociación Érguete Integración, con la que el exbanquero también deberá colaborar en la gestión de actividades relacionadas con la contabilidad de dicha entidad, según acordó el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, el ourensano José Luis Castro.

En su auto, difundido ayer, el juez aplica, de acuerdo con el fiscal, el artículo 100.2 del Régimen Penitenciario, relativo a la aplicación del sistema más flexible de ejecución de penas, con la exigencia de que el interno realice las citadas actividades de voluntariado a las que se ha comprometido. Además, en atención a su edad, 85 años, y "a su delicado estado de salud", se le aplica el artículo 86.4 del Régimen Penitenciario, dejando en manos de la Administración Penitenciaria, en atención a las circunstancias del interno, la decisión sobre el mecanismo que estime suficiente para el control del exdirectivo de Novacaixagalicia.

"Con esta actividad el interno, junto con el pago de la responsabilidad civil podrá dar cumplimiento a la finalidad restaurativa de la pena tan importante en el ámbito del tratamiento penitenciario, pues a través de las labores de asistencia a personas desfavorecidas podrá, en cierta medida, resarcir a la sociedad del daño causado con su acción delictiva", subraya el juez.

responsabilidad civil

Asimismo, "al tratarse de una persona con amplios conocimientos financieros podrá mediante la colaboración con esta Fundación, estudiando y preparando documentación para la posible obtención de subvenciones, así como ayudando en el ámbito contable, devolver a la sociedad la confianza rota por el daño causado".

José Luis de Castro también valoró el hecho de que la responsabilidad civil, a la que fue condenado de forma solidaria junto a otros exdirectivos de Novacaixagalicia, esté ya abonada. En este sentido, afirma en su auto, que Fernández Gayoso no ha puesto obstáculo alguno en cubrir dicha responsabilidad, más bien lo contrario, su conducta "en todo momento y especialmente durante la ejecutoria ha estado dirigido a facilitar que se hiciera efectivo el pago de dicha responsabilidad". Desde la perspectiva penitenciaria, añade el auto, no debe obviarse que el 16 de julio de 2017 el interno ya había cumplido la cuarta parte de su condena y que tratándose de una pena inferior a tres años cabría aplicar el artículo 90.3 del Código Penal en lo relativo al adelantamiento de la libertad condicional a la mitad de la condena.

Cobro indebido de prejubilaciones por valor de 14 millones de euros

La Audiencia Nacional condenó en 2015 a dos años de prisión a la cúpula de Novacaixagalicia, entre ellos su ex copresidente Julio Fernández Gayoso, por el cobro indebido de sus prejubilaciones millonarias, que ascendieron a 14 millones, que deberían restituir íntegramente al fondo de rescate español, el FROB. Además de Gayoso, fueron condenados los exdirectivos José Luis Pego, Óscar Rodríguez Estrada y Gregorio Gorriarán y el abogado Ricardo Pradas por un delito de administración desleal en concurso con uno de apropiación indebida, en su modalidad de gestión desleal, por los que la Fiscalía Anticorrupción pidió 3 años de cárcel.

Según explicaron los magistrados, Novacaixagalicia, entidad nacida de la fusión de Caixanova, de la que procedían tres de los acusados, y Caixagalicia, que dirigió Fernández Gayoso, valía 181 millones pero tuvo que provisionar 29,9 millones y abonar otros 24 por los nuevos contratos de alta dirección que se adjudicaron en 2010. Una cantidad que, en realidad, fue sufragada por el fondo de rescate español, el FROB, que "posibilitó" que la entidad "subsistiera gracias al dinero público inyectado", un total de 9.052 millones de euros.

Precisamente, la sala consideró que el fondo fue el verdadero perjudicado de los hechos, por lo que dictaminaron que los condenados restituyesen las cantidades que percibieron indebidamente a este organismo y no a NCG, que así lo había reclamado durante el juicio, en la que ejercía como acusación particular. En concreto, cifró las devoluciones a pagar en más de 8,5 millones para Pego; Gorriarán, más de 5 y Rodríguez Estrada, más de 200.000 euros.