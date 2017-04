La app 'Non piques, non peques' lleva un millar de descargas

n n n Desde que la Consellería do Mar puso en marcha la aplicación móvil "Non piques, non peques", casi 1.000 personas descargaron ya esta app para el móvil. Es una herramienta que contiene información sobre las vedas, las tallas mínimas y el período excelente de consumo de las principales especies de la pesca y del marisco que se comercializan en Galicia.

La Xunta impulsó esta iniciativa con el objeto de ofrecer a la ciudadanía información sobre las mejores épocas para comprar y consumir pescado y marisco capturados en la comunidad al tiempo que ayuda a identificar lisa y llanamente, visual y ameno las distintas especies y a conocer cuales están en veda.

La aplicación contiene información sobre los tamaños mínimos legales para su consumo. Está compuesta por 53 fichas individuales de las principales especies de la pesca y del marisqueo en Galicia y funciona como una guía sencilla que una vez descargada se puede consultar sin tener conexión a internet.

Esta aplicación nació para ofrecer información esencialmente sobre las vedas y tallas mínimas de las especies de la pesca y del marisqueo y se está trabajando para ampliarla con especies procedentes de la acuicultura, como es por ejemplo el mejillón.

Con el objetivo de que la ciudadanía se involucre en su desarrollo, la Consellería do Mar puso a disposición de los usuarios un correo electrónico (cma.conselleria@xunta.gal) para que los ciudadanos aporten sugerencias de mejora y especies que puedan considerar útiles.

La aplicación, lanzada en gallego y castellano, también recogerá la información en inglés en las próximas actualizaciones que se hagan, según informaron desde la propia consellería de Rosa Quintana.

La descarga de la app es muy sencilla y totalmente gratuita. Tan sólo hay que buscarla en la tienda correspondiente en cada dispositivo móvil -Play Store, en el caso de los sistemas Android, en la App Store, en el caso de iOS y en la Microsoft Store en Windows Phone-, y descargarla. n