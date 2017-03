Antón Arias visita a Cebreiros para intentar reconducir la ruptura empresarial

El presidente de la CEP ratificó que llevará el lunes al comité ejecutivo la suspensión temporal de asociación a la patronal gallega. No sería una baja porque, según el presidente de la patronal de Pontevedra, Son socios fundadores y lo que quieren es abrir un proceso de reflexión. Jorge Cebreiros ha visto en Antón Arias voluntad de reflexionar.

No quiere "formar parte de una asociación gallega que no se hace eco de los problemas de los empresarios de Pontevedra".

De este modo se ha pronunciado este jueves, después de una reunión de unos 40 minutos con el presidente de la CEG, Antón Arias, tras la que ha confirmado su intención de pedir "un tiempo de reflexión, baja o suspensión temporal" en el que la patronal pontevedresa "no --tenga-- que ir a comités ejecutivos y juntas directivas". Además, ha apuntado que "Ourense puede estar pensando la misma solución".

Entre otras cuestiones, Cebreiros ha vuelto a criticar la forma en la que tuvo lugar la elección del presidente de la CEG, "a última hora y vulnerando un pacto"; los nombramientos de la dirección gallega, ya que defiende que se priorice a los empresarios de sectores estratégicos; y la intención de que sea un consultor externo el que aborde la modificación de los estatutos de la organización.

"Ha sido reunión agradable, hemos intercambiado puntos de vista pero no estamos viendo las cosas de la misma manera", ha resumido sobre el encuentro, mientras que Arias ha enmarcado esta reunión en las "relaciones de normalidad" entre ambas confederaciones, en las que "hay una diversidad y una aproximación e intercambio de pareceres".

Así las cosas, en cuanto a la petición de suspensión temporal, Arias ha dicho que la CEG conoció la misma a través de los medios pero de momento no le consta que se haya hecho la petición internamente. En todo caso, ha manifestado que "son temas internos de la CEP" y estarán pendientes de lo que este organismo determine.

En este contexto, se ha mostrado convencido de que "no hay una postura en concreto en la CEG, actual por lo menos, que haya provocado este planteamiento" por parte de la patronal pontevedresa. "Esto viene de circunstancias del pasado y el tema es si damos más peso al pasado o al futuro", ha apostillado.

De hecho, ha considerado que si las relaciones entre las patronales de Ourense y Pontevedra con la CEG están "deterioradas" es porque "viene de situaciones anteriores", y ha asegurado que su intención es "que ese deterioro no afecte esta nueva etapa". "Estoy en contacto con todas las partes, que nadie se sienta al margen y ver cómo podemos revertir ese sentimiento", ha remarcado.

CRÍTICAS

Al respecto de que Arias vincule los problemas a las relaciones del pasado, Cebreiros ha dicho que "no es así" porque entre las cuestiones que reprueba se encuentran "la forma en la que se presentó a la elección y que hay cuatro cargos que no --les-- gustan y los nombró él". "Que a parte Pontevedra no se siente suficientemente reflejada en la gallega desde hace un año, es verdad, pero los goles del último mes son de quien son", ha rematado.

En cuanto a las críticas por los nombramientos, Arias ha dicho que "no ha habido ningún engaño", sino que se trasladó quiénes eran los candidatos y, cuando "se hizo una sugerencia, se cambió". "Me puede decir que cambió de puesto a uno de ellos, pero de los cuatro nombramientos habíamos manifestado que dos no nos parecen ideal", ha recordado Cebreiros.

Finalmente, el presidente de los empresarios de Pontevedra ha comentado que, a título personal, no puede "seguir aguantando que se diga que no hubo un pacto un martes y no se vulneró un viernes, que no hubo falta a la palabra". "Un mes después no hemos escuchado ninguna excusa, disculpa, ni perdón", ha insistido en referencia a la elección de Arias.