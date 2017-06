Ana Botín: la compra del Popular da estabilidad al sector financiero español

En rueda de prensa para explicar la operación, firmada a las 7.00 hora local de esta misma mañana, Ana Botín ha asegurado que la operación era "la mejor opción para dar continuidad a una entidad tan importante en el sector" como el Popular.



También ha destacado que es la primera vez que se interviene una entidad por mandato europeo sin aportación de dinero público y ha dejado claro que "no habrá costes para los contribuyentes".



El proceso se ha llevado a cabo a través de una subasta, en la que al parecer varias entidades presentaron ofertas, y en la que el Santander presentó la suya y fue aceptada, explicó la entidad, que dijo no tener más datos sobre las ofertas.



Ana Botín quiso tranquilizar de nuevo a los clientes y empleados del Popular, a los que recordó que el Santander "tiene experiencia en este tipo de operaciones".



El proceso de integración, dijo, "llevará un tiempo" y mientras, los clientes del Popular no tienen que preocuparse por nada, pues "nada cambiará para ellos", ya que seguirán siendo atendidos por las mismas personas en las mismas sucursales.



Según la presidenta, la unión de ambos bancos será buena "para España, para Europa y contribuirá al crecimiento de la economía española".



Asimismo, explicó que la entidad hará en el plazo de un mes una ampliación de capital de 7.000 millones de euros y dotará provisiones por importe de 7.900 millones de los que 7.200 millones se destinarán al sector inmobiliario, con lo que la cobertura de los activos pasa del 45 % al 67 %.



La intención del Santander es deshacerse de, al menos, la mitad de los activos improductivos del Popular en unos 18 meses.



El responsable de Santander España, Rami Abhoukair, ha aprovechado asimismo para transmitir un mensaje de tranquilidad a todos los empleados y clientes del Popular y asegurar que a partir de ahora pasan a formar parte del Santander.



Botín, por su parte, ha dicho que Santander y Popular juntos "constituirán el mejor banco de España" y ambos equipos harán una gran labor.