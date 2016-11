Aimen, en un robot para la industria aeroespacial

n n n Aimen Centro Tecnológico participa en el proyecto europeo ColRobot, que persigue el desarrollo de soluciones robóticas autónomas que permitan automatizar operaciones logísticas y de ensamblaje en colaboración con operarios, con el objetivo de crear fábricas más productivas, flexibles y ágiles ante las demandas del mercado. Los resultados de esta iniciativa, en la que participan empresas, universidades y centros de investigación de cinco países, se validarán en plantas de automoción y de la industria aeroespacial, concretamente para operaciones de ensamblaje sobre vehículos en Renault y sobre satélites en Thales Alenia, respectivamente explicaron desde el centro tecnológico.

El robot desarrollado en el marco del proyecto podrá desplazarse por sí solo por la planta productiva y colaborará con el operario en las operaciones logísticas y de ensamblaje, sosteniendo piezas para ensamblar mientras el operario trabaja sobre ellas o bien entregando herramientas o componentes a los trabajadores. Al mismo tiempo, podrá realizar de forma autónoma algunas de las operaciones de ensamblaje. Asimismo, las personas podrán interactuar con el robot mediante gestos, órdenes táctiles y programación por demostración.

Con esta solución robótica se busca automatizar operaciones de ensamblaje que en la actualidad presentan problemas ergonómicos para su ejecución manual, lo que contribuirá a obtener entornos de trabajo más saludables, mejorando las condiciones de los operarios y minimizando los riesgos laborales asociados a la ejecución de tareas no ergonómicas. Además, al compartir espacio y trabajo entre robots y humanos, los resultados del proyecto pueden influir significativamente en el diseño de plantas de producción en las que no existan barreras entre robots y operarios, lo que supondría un ahorro estimado entre el 10% y el 15% de espacio en las fábricas.

El proyecto ColRobot está liderado por la Ecole Nationale Supérieure d'Arts et Métiers, ParishTech (Francia) y en él participan, además de AIMEN, las universidades de Coimbra (Portugal) y Módena y Reggio Emilia (Italia), Fraunhofer IFF (Alemania), INESC TEC (Portugal), Technaid S.L. (España), CITC-Contactless Technologies / EuraRFID (Francia), AKEO Plus SAS (Francia), Renault SAS (Francia) y Thales Alenia Space France SAS (Francia). La iniciativa, financiada por el Programa competitivo Horizonte 2020, cuenta con un presupuesto de 4,3 millones de euros. n