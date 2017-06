Los accionistas del Popular preparan demandas para recuperar su inversión

n n n El Banco Popular recuperó ayer una relativa "normalidad" en su operativa tras ser intervenido por las autoridades europeas y adjudicado al Banco Santander, una operación que supondrá la pérdida de toda la inversión para accionistas y titulares de bonos que ya estudian acciones legales.

Pese a que parte de los más de 300.000 accionistas de la entidad financiera han comenzado a movilizarse y organizarse para intentar recuperar su dinero, fuentes del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) han descartado que, como ocurrió con Bankia, se pueda poner en marcha un arbitraje que les permita recuperar sus ahorros. Las mismas fuentes precisaron que una posible compensación dependerá enteramente de la voluntad de su nuevo propietario, el Banco Santander, ya que el Mecanismo Único de Resolución (MUR) no contempla ni ayudas ni indemnizaciones.

Tal y como recordaron, el Banco Central Europeo (BCE) decidió la intervención del Banco Popular, una operación que organizó la Junta Única de Resolución, y ejecutó el FROB. Esta era la primera vez que Europa aplicaba esta resolución (intervención y liquidación) de una entidad financiera sin que fuera necesaria la aportación de dinero público. Las nuevas normas imponen pérdidas a accionistas y acreedores, pero protegen a los depositantes.

Fuentes del FROB señalaron que el volumen de depósitos del Popular fue determinante para que el BCE se decidiera a intervenir, ya que el pasado 5 de junio el banco tenía un total de depósitos cubiertos y no cubiertos de 60.347 millones de euros, de los que 35.863 millones correspondían a personas físicas y 8.280 a pymes. No obstante, de estas cifras, sólo 35.410 millones estaban garantizadas por el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) al ser de menos de 100.000 euros.

vuelta a la normalidad

Pese a toda esta situación, 24 horas después de anunciarse la venta, el Banco Popular "ha recuperado la normalidad" y sus empleados seguían ayer atendiendo a sus clientes como hasta ahora, según afirmaba el consejero delegado del Santander, José Antonio Álvarez. "Conseguir la estabilidad era lo importante y se ha conseguido", consideraba Álvarez durante su participación en el Encuentro Bancario Iberoamericano, organizado por la patronal bancaria AEB y la Federación Latinoamericana de Banca (Felaban).

Álvarez no quería pronunciarse sobre las demandas que previsiblemente, presentarán accionistas y bonistas del Popular, aunque ha precisado que Europa tomó las resoluciones "que quiso tomar" al respecto. "Hemos sido compradores del banco en unas determinadas condiciones que estableció" la autoridad europea, añadió Álvarez, quien se felicitó por el buen funcionamiento del MUR, que nunca antes se había testado, y alabó la rapidez del proceso.

problemas conocidos

Sobre el Popular también se expresó el presidente de la AEB, José María Roldán, al señalar que los problemas que atravesaba "eran conocidos desde hace tiempo", pero que el entorno y "una estrategia parsimoniosa" no permitieron solucionarlos. "Seguimos en un entorno que sigue siendo duro para los márgenes bancarios, y eso también ha podido impedir la solución", explicó Roldán, que ha añadido que la principal lección de la crisis para España es que "el mero paso del tiempo no soluciona los problemas. La solución es atajarlos".

Roldán destacó que la operación, que se ha llevado a cabo "con una rapidez inusitada", "no ha supuesto ni va a suponer ningún coste para el contribuyente, ni para el Estado", ya que se resolverá mediante medios privados. "Los bancos de la AEB no han costado ni un duro al contribuyente español, y eso lo podemos seguir diciendo", aseguró Roldán.n