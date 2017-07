Ya conocen el camino

El grupo A de la División de Honor Plata volverá a contar esta temporada con dos equipos vigueses, Carballal y Magope Seis do Nadal, y otros dos redondelanos, SAR Rodavigo y Construcciones Cíes Chapela. Pero este cuarteto afrontan una campaña con cambios, ya que el grupo cuenta con 14 equipos –el año pasado comenzó con 12 y por el medio se retiró el Camargo– y sólo repite cinco de los rivales con losque se midieron el pasado año. Habrá, pues, cinco novedades, entre ellas otro conjunto pontevedrés, el Asmubal Meaño, y un recién descendido desde División de Honor.

La Federación Española ha logrado este curso cuatro grupos homogénos de 14 equipos y en la mañana de ayer se produjo el sorteo del calendario. Así, Seis do Nadal, Chapela y SAR comenzarán y acabarán la liga como locales, todo lo contrario que el Carballal. El 10 de septiembre, los duelos serán: Seis do Nadal-Oviedo, SAR-Puerto del Carmen, Chapela-Camargo y Zonzomas-Carballal.

No hay cambios en número de rivales y casi tampoco en el nombre en el grupo gallego de Primera Nacional. Serán 16 equipos con la única novedad del Camariñas Conservas Boya para ocupar al plaza del descendido Carballal. También descendió pero repetirá en la categoría el Construcciones Castro Academia Octavio, aunque con un equipo prácticamente remozado al completo.

El sorteo del calendario de los seis grupos de Primera también se produjo ayer, con la siguiente primera jornada, fechada el 17 de septiembre: Porriño-Embutidos Lalinense Lalín, Rasoeiro-Bueu, Camariñas-SAR Plastic Omnium, Saeplast Cañiza-Acanor Novás, Rodosa Chapela-Luceros, Calvo Xiria-Teucro, OAR Coruña-Academia Octavio y el derbi vigués Magope Seis do Nadal-Vilatrade Lavadores. Precisamente el Seis do Nadal anunció ayer el fichaje del portero Daniel Benjumea.n