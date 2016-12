Xabi Alonso, Di María y Carvalho, denunciados por delitos fiscales

La Fiscalía Provincial de Madrid ha denunciado a los exjugadores del Real Madrid Xabi Alonso, Ángel Di María y Ricardo Carvalho e investiga al lateral madridista Fabio Coentrao y al exdelantero del Atlético de Madrid Radamel Falcao por posibles delitos fiscales.

Fuentes de la investigación informaron de los nombres de los futbolistas contra los que ha actuado el Ministerio Público a raíz de los datos remitidos por la Agencia Tributaria sobre su situación fiscal.

Todas las investigaciones han partido de datos aportados por la Agencia Tributaria, según precisaron fuentes de la Fiscalía, que recordaron que Hacienda aún no ha remitido ningún dato sobre Cristiano Ronaldo, señalado en los papeles de 'Football Leaks' por haber desviado a un paraíso fiscal al menos 150 millones de euros obtenidos por derechos de imagen.

La Fiscalía aseguró que "nunca va a dejar de perseguir infracciones contra la Hacienda Pública, siempre y cuando aprecie la existencia de delito".

Moscovici ve "un problema"

Por otra parte, el comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, afirmó ayer que hay un "problema" en el mundo del fútbol y la relación que algunas de sus figuras tienen con la evasión fiscal, y señaló el papel que desempeñan los intermediarios en estas prácticas. "Detrás de todo hay toda una economía de negocios relacionada con el fútbol, orientada hacia la evasión fiscal, y no estoy señalando a nadie, pero hay un gran problema y la Comisión Europea (CE) está al tanto del papel jugado por todo tipo de agentes", señaló el comisario en una comparecencia ante la comisión del Parlamento Europeo que investiga los papeles de Panamá.

Moscovici dijo que las revelaciones de 'Football Leaks' "muestran claramente que necesitamos una acción conjunta para establecer una fiscalidad justa en la Unión Europea (UE) y en el mundo", así como que ponen en evidencia el papel que desempeñan los intermediarios "para poner en marcha técnicas para evitar el pago de impuestos".

El comisario recordó que la CE está "trabajando en este sector, lo que incluye a los consejeros, los intermediarios financieros y los consejeros jurídicos". También indicó que la CE ya ha puesto en marcha una consulta pública sobre este tema, el primer paso para que Bruselas decida si propone una ley.

El comisario aseguró que "los abogados están en el centro del asunto, no tienen que poder esconderse detrás de conceptos tradicionales como privilegio profesional legal para no dar una información sobre la relación con sus clientes. Para llevarlo a la práctica, necesitamos sanciones si no obedecen a las nuevas reglas disuasorias". n