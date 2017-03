El Villarreal se apunta un triunfo facilón ante un endeble Osasuna

El Villarreal, a pesar de jugar en El Sadar con bajas importantes, se llevó de Pamplona un triunfo facilón al aprovechar la debilidad defensiva incurable de un Osasuna que se acerca de forma inexorable al descenso (1-4).



Los goles de Roberto Soriano y Roberto Soldado, dedicados a Sergio Asenjo, lesionado de gravedad ante el Real Madrid, sentenciaron el partido en 27 minutos de juego a favor del equipo de Fran Escribá, que vio el encuentro desde las cabinas de prensa al estar sancionado.



Un gol de penalti de Roberto Torres metió en el partido a Osasuna de forma engañosa en la segunda parte, ya que el Villarreal ató los tres puntos con dos goles del colombiano Santos Borré para seguir peleando por Europa, mientras que Osasuna sigue sin ganar en casa y se encamina a Segunda División.



El conjunto castellonense se valió de los problemas defensivos de los locales desde el primer instante. El primer pase largo a la espalda de los centrales `rojillos` supuso el primer gol a los dos minutos de juego, en una jugada con errores en cascada de Osasuna.



Bakambu le ganó la acción a Oier, su disparo, en situación escorada, se coló entre las piernas de Sirigu y Roberto Soriano fue el más listo y rápido para recoger el rechace del poste para marcar ante la pasividad de la zaga navarra (0-1, m.2).



A pesar del varapalo, los `rojillos` reaccionaron bien y generaron ocasiones para poder empatar, pero entre Musacchio y Andrés Fernández evitaron el gol local en remates de Sergio León, Clerc y Vujadinovic.



Los amarillos volvieron a desnudar las debilidades defensivas de Osasuna en el minuto 25, cuando Alex Berenguer cometió penalti en un derribo a Soriano.



Soldado, que reaparecía tras una grave lesión, fue el encargo de lanzar el penalti. En un primer momento, su disparo lo detuvo Sirigu, pero el árbitro mandó repetirlo al no haber autorizado su ejecución. Soldado se llevó una amarilla por ello, pero marcó desde los once metros cuando de verdad valía (0-2, m.27).



El equipo visitante perdonó a Osasuna en los primeros minutos del segundo periodo, en los que desaprovechó peligrosas llegadas con la velocidad de Bakambu.



Osasuna entró en el partido tras un penalti de Musacchio a Sergio Léon, que Roberto Torres transformó en gol (1-2, m.64).



El equipo de Petar Vasiljevic pudo empatar en un remate de cabeza de Oriol Riera, pero el Villarreal, al que le anularon un gol por fuera de juego de Bakambu, no dio ninguna opción a Osasuna al sentenciar con dos goles de Santos Borré en cuatro minutos (74 y 78). Dos Santos mandó un balón al larguero en el tiempo añadido.



- Ficha técnica:



1 - Osasuna: Sirigu; Unai García, Oier, Vujadinovic; Alex Berenguer, Imanol García (Olavide, m.60), Roberto Torres, Causic, Clerc (Aitor Buñuel, m.76); Sergio León y Oriol Riera (Kenan, m.79).



4 - Villarreal: Andrés Fernández; Rukavina, Musacchio, Álvaro, Costa (Ruiz, m.66); Dos Santos, Trigueros, Rodrigo, Roberto Soriano; Soldado (Santos Borré, m.68) y Bakambu (Castillejo, m.84).



Goles: 0-1, m.2: Roberto Soriano. 0-2, m.27: Soldado, de penalti. 1-2, m.64: Roberto Torres, de penalti. 1-3, m.74: Santos Borré. 1-4, m.78: Santos Borré.



Árbitro: González González (Comité Castellanoleonés). Expulsó al segundo entrenador de Osasuna, Alfredo Sánchez (m.27). Mostró tarjeta amarilla a Alex Berenguer (m.25), Roberto Torres (m.77) y Sergio León (m.7), de Osasuna, y a Soldado (m.26), Rukaniva (m.36) y Soriano (m.72), del Villarreal.



Incidencias: Partido de la vigésima cuarta jornada de LaLiga Santander disputado en el estadio El Sadar ante 13.409 espectadores.