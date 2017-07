Villar dimite de sus cargos en la UEFA y en la FIFA

Ángel María Villar, quien permanece desde el pasado día 20 en prisión provisional tras ser detenido en el marco de una operación anticorrupción, presentó en los últimos días sus dimisiones como vicepresidente de la UEFA –y miembro de su Comité Ejecutivo– y de la FIFA. Ambas instituciones aceptaron una dimisión que el apartado presidente de la Federación Española no presentó ante este último organismo.

A través de una carta remitida al presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, el pasado miércoles, Villar "presentó su dimisión como vicepresidente de la UEFA y miembro del Comité Ejecutivo de la UEFA con efecto inmediato" por lo que "ya no tendrá funciones oficiales" en la organización, según comunicaron fuentes del organismo gestor del fútbol europeo. Además, añadió que el dirigente español "ya no presidirá el Comité Legal, ni ocupará puesto alguno en el Consejo de Estrategia del Fútbol Profesional, ni tampoco en el del Estatuto, la Transferencia y los Agentes de Jugadores y Partidos. El presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, ha aceptado la carta de dimisión del señor Villar Llona y le ha agradecido sus muchos años de servicio al fútbol europeo".

Villar, que llegó a la presidencia de la Federación Española en 1988, entró en el Comité Ejecutivo de la UEFA en 1992 y desde 2002 ocupaba una de las cinco vicepresidencias, la primera hasta el pasado 5 de abril, cuando en el 41º Congreso celebrado en Helsinki el sueco Karl-Erik Nilsson le reemplazó. En dicho congreso, Villar continuó con cargo de vicepresidente. Además, llegó a presentar su candidatura a presidir la UEFA en las elecciones del año pasado, pero finalmente la retiró antes de las votaciones.

Padrón y Baussou

Por otro lado, el Comité Canario de Disciplina Deportiva acordó ayer incoar expediente disciplinario a Juan Padrón y Ramón Hernández Baussou, presidente y secretario de la Federación Tinerfeña de Fútbol, respectivamente, y suspenderles de forma cautelar y provisional de sus cargos.n