Victoria de astucia para el español Arón Canet

El español Arón Canet (Estrella Galicia 0`0 Honda) consiguió su primer triunfo en grandes premios, una victoria de astucia, en la última curva de la última vuelta del Gran Premio de España de Moto3 que se disputó hoy, domingo, en el circuito de Jerez de la Frontera.



Canet se convierte en el cuadragésimo primer español que logra una victoria en grandes premios del campeonato del mundo y lo hizo por delante del italiano Romano Fenati (Honda) y del español Joan Mir, que continúa líder del campeonato del mundo con nueve puntos de ventaja sobre el italiano y quince respecto a Jorge Martín.



Poco antes de comenzar la carrera de Moto3 y cuando el coche de seguridad conducido por el italiano Franco Uncini, ex campeón del mundo de 500 c.c. e integrante de dirección de carrera y la comisión de seguridad de los grandes premios, supervisaba el estado de la pista, sufrió un fuerte accidente que dejó el coche con múltiples daños en pista.



Uncini tuvo que ser atendido por las asistencias médicas si bien poco después se confirmó que no hubo daños físicos al margen de los cuantiosos daños materiales en el vehículo.



Jorge Martín no falló en la salida de Moto3 y enfiló la recta de meta en primera posición perseguido por el italiano Romano Fenati y Arón Canet, quien a pesar de hacer una salida un tanto extraña consiguió colocarse tras a estela de los líderes ya en el primer parcial del circuito.



Antes de completarse el primer giro el japonés Ayumu Suzuki (Honda) y el italiano Niccolo Antonelli (KTM) se tocaban en una curva y ambos se iban por los suelos, aunque consiguieron regresar a la pista sin problemas.



Fenati, sabedor de que Martín podía intentar escaparse en solitario, le superó al término de la primera vuelta para marcar él el ritmo, mientras que Joan Mir pasó desde la novena a la quinta plaza en una sola vuelta y en cabeza de la misma comenzó a definirse el que sería el grupo principal, con doce integrantes, entre ellos los españoles Marco Ramírez (KTM), Joan Mir, Arón Canet, Jorge Martín y Juanfran Guevara (KTM).



Fenati y el sudafricano Darryn Binder (KTM), fueron los que llevaron el peso de la carrera, en la que uno de sus protagonistas, el británico John McPhee (Honda), se erigió en protagonista destacado al remontar desde la vigésimo sexta posición hasta la decimotercera en la quinta, en cabeza del grupo perseguidor.



La remontada de McPhee acabó en el decimosexto giro al protagonizar una caída a final de recta que le acabó forzando a la retirada.



Una vuelta más tarde, en la sexta, fue Marcos Ramírez quien se puso al frente de la carrera, aunque los adelantamientos fueron constantes, algunos incluso con "contacto" incluido, como el que protagonizaron Arón Canet y Darryn Binder en el séptimo giro y en varias ocasiones más posteriormente.



La carrera entró en una vorágine de cerrar huecos al rival en la que prácticamente valía todo, con toques y "codos" en todas las curvas para buscar un hueco por el que superar a su oponente, lo que propició que seis pilotos se adelantasen unos metros al segundo sexteto, aunque sin llegar a perder el contacto con ellos en ningún momento.



El ansia de Binder le acabó jugando una mala pasada en el undécimo giro, en el que al intentar superar por el exterior a Fenati, para situarse segundo, se acabó cayendo, si bien pudo regresar a carrera en vigésimo tercer lugar, en tanto que al frente de la prueba asumió nuevamente el rol de líder Marcos Ramírez.



El incidente entre Binder, que regaló un corte de mangas al italiano Fenati, fue investigado por Dirección de Carrera, que resolvió que se trató de un "lance de carrera" y no penalizó a ninguno de sus protagonistas.



Del grupo comenzaron a quedarse descolgados los italianos Enea Bastianini (Estrella Galicia 0`0 Honda) y Nicolo Bulega (KTM), y el argentino Gabriel Rodrigo (KTM).



Una vez más la carrera se iba a resolver en el último giro, en el que entró líder Romano Fenati, que intentó sin éxito abrir un pequeño hueco en las vueltas finales, perseguido por Joan Mir y Marcos Ramírez.



En Dry Sack Mir superó a Fenati, pero éste le devolvió el adelantamiento poco después y sólo quedaba un sitio para poder intentar el adelantamiento, la curva de entrada meta, la curva de Jorge Lorenzo, en donde Canet les ganó la partida a sus dos rivales para enfila la recta de meta camino de su primera victoria mundialista, por delante de Fenati y Mir.



Marcos Ramírez se tuvo que conformar con la cuarta plaza, por delante de los italianos Fabio di Giannantonio (Honda), Andrea Migno (KTM), Nicolo Bulega (KTM) y Enea Bastianini (Estrella Galicia 0`0 Honda), con Jorge Martín en la octava posición y Juanfran Guevara noveno.



Albert Arenas (Mahindra) acabó en la decimocuarta plaza, María Herrera (KTM) lo hizo en la vigésima cuarta y Raúl Fernández fue (Mahindra) vigésimo quinto.