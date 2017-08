Vargas, lejos de la semifinal

Nediam Vargas vivió ayer su segundo Mundial de atletismo, el primero como integrante del Atletismo Femenino Celta. Compitió en los 200 metros y estuvo lejos de clasificarse para la siguiente ronda en una jornada sin grandes marcas en la que la venezolanda no pudo acercarse a su mejor registro.

Para pasar de ronda necesitaba estar entre las tres mejores de su serie o realizar uno de los tres mejores registros. Para ello, la previsión hablaba de que debería moverse cerca de su mejor marca personal, pero finalmente no hubiera necesitado tanto. Lo que sucedió es que su actuación fue discreta por posición y tiempo.

Vargas, que acreditó este verano 23.07 para meterse en la cita mundialista, ayer estuvo más de un segundo por encima de este registro al parar el cronómetro en 24.35 con ligero viento contrario. La francesa Estelle Raffai se impuso en su carrera con 23.72, mientras que la sudamericana residente en Vigo cruzó la llegada en la quinta posición.

Sin clasificación por puestos, quedó rápidamente descartado entrar en las semifinales por tiempos debido a que el corte era inferior, un 23.38 de la jamaicana Jodean Williams en la primera serie que, además, terminaría siendo definitivo.

Vargas, en su primer año residente en Vigo y como integrante del Atletismo Femenino Celta, pudo meterse en su segunda cita mundialista tras estar en 100 metros en Pekín 2015 aunque corrió igual suerte que en aquella cita al no poder pasar de la primera ronda. En las próximas semanas debe decidir si continúa en Vigo y como integrante del club vigués tras un año de resultados positivos.

Por otra parte, Estela García, campeona de España de 200 metros, también cayó en la primera ronda de los campeonatos del mundo con un tiempo de 23.78 segundos.

Por primera vez en unos Mundiales gracias a su registro de 23.13, Estela se enfrentaba al reto de ser la primera española que alcanzaba las semifinales de 200, pero la empresa era desesperada.

La mejor marca en las series de la prueba la estableció la holandesa y favorita al título Dafne Schippers (22.63).n