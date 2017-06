Valverde quiere "dar una vuelta más" al estilo del FC Barcelona

El extécnico del Athletic comentó que el nivel de excelencia del Barcelona y su grandeza la comprobó en una primera visita al Museo del club. "Sé que la exigencia que requiere mi cargo es muy alta y sólo con dar una vuelta por el Museo te das cuenta de los enormes resultados conseguidos por mi predecesores, grandes entrenadores en la historia del fútbol", dijo el preparador azulgrana.

Valverde, que desveló que aceptó la oferta del Barça el pasado fin de semana y que hasta el lunes no habló por primera vez con el secretario técnico Robert Fernández, aseguró que tiene "una confianza extraordinaria" en su trabajo.

"Me tengo que readaptar, pero mi idea es profundizar en ese estilo, darle una vuelta más. Seguir avanzando. Cuento con una plantilla con grandes jugadores y mi idea es ayudarles a que sean mejores, a que seamos mejor equipo, a crear un espíritu de equipo que nos impulse y, claro, a conseguir resultados", indicó.

Asimismo, admitió que se tiene que adaptar "absolutamente" al estilo del equipo. "El juego pasa por tener un juego colectivo, de centrocampistas, que se maneje bien en la combinación, pero los estilos y los jugadores hay que moverlos en el campo", insistió Valverde, que reconoció que no se lo pensó "demasiado" cuando recibió la oferta del Barça. "Se me ha podido relacionar con el Barça durante el tiempo y ahora hemos coincidido. Vengo ahora porque había decidido dejar el Athletic después de cuatro años, una decisión que ya tenía meditada", declaró.

Entrenar a Leo Messi es "una suerte" para Valverde, una "experiencia única", ya que considera al argentino como "el mejor jugador" que nunca ha visto sobre un terreno de juego. "Parece que Leo llega a un tope, pero al día siguiente sorprende aún más. Quiero ayudarle a que nos siga sorprendiendo", dijo Valverde, que considera que Leo es "un jugador determinante" juegue en la posición que juegue.