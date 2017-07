Valverde se despide del Tour

El británico Geraint Thomas (Sky) estrenó el maillot amarillo del Tour de Francia al ser el más rápido en la cronometrada de 14 kilómetros disputada en Düsseldorf bajo la lluvia, que motivó una caída que dejó fuera de la ronda gala a Alejandro Valverde –con una fractura en la rótula– y obligó a la prudencia a todos los favoritos.

En una jornada de miedo y respeto por la lluvia, Thomas alcanzó la gloria por delante de todos los favoritos. El de Cardiff se la jugó y acertó. Ganó la partida por 5 segundos al suizo Stefan Kung (BMC) y por 7 a otro hombre del Sky, el bielorruso Vasil Kiryienka. El candidato alemán, Tony Martin, solo pudo ser cuarto a 8.

Sonrisa doble en Chris Froome, por la victoria de su amigo Thomas y por empezar el Tour con ventaja sobre sus rivales directos. Fue el mejor de los ilustres, sexto a 12 segundos del ganador, y sacó tajada de la prudencia de todos los aspirantes de la general.

El triple vencedor del Tour sacó oro junto al Rin. Fue de los pocos que no reconoció el recorrido en bicicleta, prefirió hacerlo en coche. Alejó en 35 segundos a Richie Porte, en 36 a Quintana, en 39 a Bardet, en 40 a Aru y en 42 a Alberto Contador. El primer español fue el campeón nacional Jonathan Castroviejo, decimoquinto a 20 segundos.

El madrileño admitió que tiró del lema de riesgos mínimos, sobre todo tras conocer la caída de Alejandro Valverde en la curva maldita donde también cayeron el francés Tony Gallopin, el holandés Dylan Groenewegen (Lotto Jumbo) y el también español Ion Izagirre (Bahrain), como el murciano obligado a retirarse.

Desgracia para Valverde y Movistar, en el primer asalto, con la maleta de la ilusión aún llena. Pérdida irreparable la del 'Bala', quien se salió en una curva a izquierdas estrellándose con violencia contra la valla. Enseguida fue atendido por su director, Eusebio Unzue, y trasladado al hospital de Düsseldorf. Un Tour de apenas 7 kilómetros cerrado con una fractura en la rótula. Las ilusiones rotas en el murciano, con 11 triunfos esta temporada. Y un roto para Nairo Quintana, que se queda sin su hombre de garantías para su intento de lograr el sueño amarillo.

La crono inicial infundió respeto por una lluvia anunciada que no faltó a la cita. Agua en abundancia que convirtió el circuito de Düsseldorf en una pista peligrosa, sobre todo en las curvas, donde los favoritos tuvieron claro que no debían jugarse el pellejo por un puñado de segundos.

En un momento de ligera tregua apareció el bielorruso Vasili Kiryienka para instalarse en cabeza con 16:11 minutos. Dato serio sellado por el campeón del mundo 2015, un reto para el resto. Hubiera sido el primer bielorruso ganador en el Tour, pero su compañero galés Geraint Thomas irrumpió rebajando su marca en 7 segundos. En ese momento, Kwiatkowski era cuarto. ¿Un adelanto del dominio que puede imponer la escuadra de Froome en la presente edición?

Restaban por llegar los grandes candidatos. Los alemanes tenían el bombón en la boca con Tony Martin, pero el tetracampeón mundial se vio superado por tres corredores.

Así que Geraint Thomas, el líder del Sky que se retiró del Giro en el famoso accidente contra la moto, se presentó en sociedad del Tour con su primera victoria. Doble campeón olímpico y triple mundial de persecución, se enfundó el primer maillot amarillo del Tour.

Hoy, la segunda etapa desembocará en Bélgica con un trayecto de 203,5 kilómetros entre Düsseldorf y Lieja. Los esprinters están listos para ser protagonistas.n