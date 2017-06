Una batalla de natación

La sexta edición de la Batalla de Rande se disputa este sábado entre las Islas Cíes y San Simón con la participación de 77 deportistas que tendrán un máximo de diez horas para cubrir los 27 kilómetros que separan ambos archipiélagos.

En la edición de 2016 la prueba tuvo que ser neutralizada en el tramo final debido al fuerte viento del norte, que impidió el avance de los nadadores. Por este motivo, la organización que encabeza Aitor de Lis aclaró que "la seguridad es lo primero" y se establece un máximo de diez horas para cubrir el trayecto. No obstante, la previsión para el sábado es benigna con calor y, en principio, poco viento.

Otro aspecto que marca la prueba es el hecho de que los participantes salen por grupos en función de su velocidad y se realiza una neutralización en Rodeira y, a partir ahí, se entra en un tramo libre.

Aitor de Luis destacó que "esta es una prueba que se vive con pasión. Nadie viene a paticipar por dinero, sino por el poder conseguir un reto. No hay ninguna travesía a nado en España que se inicie en una isla tan espectacular y llegue a otra tan emblemática". El organizador destacó que se admitieron a 77 participantes, a pesar de que las solicitudes superaban la centena. Reconoció que "mi primer y único objetivo cuando comenzó esta aventura era consolidarla, pero ha adquirido una nueva dimensión. Nunca me pude imaginar que estuvieran presentes aquí nadadores de Inglaterra o Alemania, por ejemplo". La mayor parte de los nadadores que participarán en el evento son catalanes. También estarán presentes cinco gallegos.

La prueba fue presentada ayer en el museo Meirande de Redondela, que se centra en la Batalla de Rande, la real que tuvo lugar en 1702, y de la que toma su nombre la prueba de natación, que se disputa el sábado.

Julio Mougán, concelleiro de Deportes de Redondela, explicó que "es una prueba emblemática por muchos motivos. Por su nombre, por su recorrido, por la gran aceptación que ha tenido y también por unir dos lugares de tanto significado. Además, representa los valores de sacrificio y capacidad de superación en el deporte".n