Tropezón de Berizzo en Moscú

El Spartak Moscú aplastó ayer al Sevilla (5-1) en un trepidante partido en el que, por increíble que parezca, el equipo español dominó y dispuso de buenas ocasiones de gol, pero perdió el norte en una última media hora lamentable. La falta de pegada y su endeble defensa acabaron costándole muy caro al conjunto hispalense, ya que los centrales no dieron una a derechas ante un celestial Promes, quien marcó dos goles y regaló otros dos.

El ex céltico Eduardo Berizzo, técnico del Sevilla, apostó por la posesión para contrarrestar la velocidad del contraataque ruso, pero la delantera rusa con una gran actuación y el portero Sélijov con una noche memorable rompieron todos los pronósticos.

A los 18 minutos, un rapidísimo contraataque iniciado y finalizado por Promes, que remató de cabeza un buen centro desde la derecha de Yéschenko, abrió el marcador. Bastaron tres jugadores para convertir una jugada sin aparente peligro en gol. A la media hora Kjaer se desquitó de su lentitud anterior al marcar el gol del empate a la salida de un córner muy mal defendido por los defensas rusos.

Tras la reanudación, el equipo español salió enchufado y en los primeros minutos puso en aprietos al portero ruso. Cuando peor lo estaban pasando, los rusos volvieron a sorprender a la endeble defensa hispalense. Tras el gol de Melgarejo a pase Promes, el Sevilla se había metido solo en un lío y no parecía saber cómo salir de él, mientras el estadio rugía.

El Spartak olió la sangre y mató el partido en otra jugada de libro a la espalda de la defensa sevillista. Y aun encontró tiempo para marcar dos goles más.