Triunfo inútil del Barça

El Barcelona Lassa cerró ayer la fase regular de la Liga ACB con una intrascendente victoria ante el Rio Natura Monbus Obradoiro (71-76) porque Baskonia, Iberostar Tenerife y Unicaja también hicieron sus deberes, por lo que los azulgranas, con desventaja de campo, se medirán en los cuartos de final con el Valencia Basket.

El Barcelona, que venía de vivir su enésima decepción en el Palau ante el Tenerife, arrancó con muchas dudas. Cinco pérdidas de balón en los primeros cinco minutos son muchas para un equipo que aspira a ser campeón de Liga.

No lo aprovechó su rival, incapaz de superar el sistema defensivo de Georgios Bartzokas. Y con tres triples consecutivos de Brad Oleson, el Barcelona Lassa cogió su primera ventaja importante (9-17, min.7).

Al Obradoiro le costaba adaptarse al juego físico de su rival, que continuó golpeándole con su acierto. Los azulgranas doblaron en el marcador a su rival en el inicio del segundo periodo (13-26) y con esa cómoda ventaja jugaron hasta mediado ese tiempo (20-34, min.15).

Pero a partir de ahí, los locales se enchufaron en defensa. El Barça ya no encestaba con tanta facilidad y el Obradoiro, liderado por Llovet y Bendzius, le enseñó los dientes. Georgios Bartzokas, técnico visitante, paró el choque a poco menos de tres minutos para el descanso (29-36) pero no sirvió de mucho.

Sin claridad de ideas, el Barcelona dilapidó su ventaja tras encajar un escandaloso parcial de 17-2 (37-36, min.21). Una mejoría defensiva, la vuelta de Oleson y Rice y las soluciones que ofrecía Tomic en la pintura oxigenaron a los azulgranas, que entraron en el último cuarto con una renta de siete puntos (52-59). Y en los momentos decisivos, ante un rival que únicamente se jugaba su orgullo, los de Bartzokas tiraron de experiencia para contener a un Obradoiro empeñado de brindarle un triunfo a sus aficionados en el fin de curso. El Barça se llevó la victoria; su rival, la ovación de su afición.

Al final del encuentro, el polideportivo Fontes do Sar se convirtió en una fiesta por la permanencia del Obradoiro, conseguida hace ya dos semanas pero que ayer volvieron a festejar jugadores y aficionados. El equipo compostelano seguirá en la máxima competición.

Rio Natura Monbus (13+21+18+19):

McConnell (18), Dulkys (11), Bendzius (4), Whittington (5) y Pustovyi (5) -cinco inicial–, Llovet (12), Urtasun, Maric (3), Yusta (4), Allen (4) y Pozas (5).

Barcelona Lassa (22+14+23+17):

Rice (16), Claver (4), Oleson (15), Perperoglou (12) y Tomic (6) –cinco inicial–, Vezenkov (6), Munford, Eriksson (4), Diagne (5), Renfroe (6) y Navarro (2).

Árbitros:

Conde, Manuel y Caballero. Sin eliminados.

Incidencias:

Partido correspondiente a la ultima jornada de la liga regular de la Liga ACB, disputado en el Multiusos Fontes do Sar ante unos 5.000 espectadores.