Triplete italiano en Mugello

Los representantes italianos Andrea Dovizioso (Ducati Desmosedici GP17), Mattia Pasini (Kalex) y Andrea Migno (KTM) lograron un pleno de victorias en el Gran Premio de Italia de motociclismo que se disputó en el circuito de Mugello y que no se producía desde 2008.

Entonces fueron Simone Corsi (Aprilia), en los 125 c.c., el fallecido Marco Simoncelli (Gilera), en los 250 c.c., y Valentino Rossi (Yamaha YZR M 1), en MotoGP, los que hicieron sonar por tres veces el himno de Mameli, coloquialmente conocido como "Fratelli d'Italia", el himno nacional italiano.

Dovizioso se adjudicó la victoria en el gran premio italiano a pesar de haber sufrido una intoxicación alimentaria la noche anterior, en la que apenas pudo dormir y por ello, para evitar un desgaste físico excesivo, decidió no disputar los últimos entrenamientos libres, en los que sólo salió en la última vuelta para practicar la salida.

Junto a Dovizioso, en el podio acabó el español Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1), líder del Mundial –quien llegó a Mugello con una ventaja de 17 puntos y se marchó con 26–, y el también italiano Danilo Petrucci (Ducati Desmosedici GP17)

Rossi Acabó en la cuarta posición, mientras que Marc Márquez no pudo con Álvaro Bautista y en esta ocasión tuvo que conformarse con la sexta plaza, con Jorge Lorenzo octavo, Esteve 'Tito' Rabat (Honda RC 213 V) undécimo y Héctor Barberá (Ducati Desmosedici GP16), decimocuarto.

Mattia Pasini (Kalex) se adjudicó su primera victoria en Moto2 al vencer con raza y decisión la prueba de Mugello en una última vuelta en la que superó tanto al español Álex Márquez (Kalex) como al suizo Thomas Luthi (Kalex), que marchaban por delante de él, en algunos de los puntos más comprometidos del circuito, la curva Savelli al primero y en Arrabiatta 1 al segundo.

Y Andrea Migno (KTM) se hizo mayor en Mugello al adjudicarse también su primera victoria en el Mundial de Moto3, en una carrera que resultó disputada desde la primera hasta la última vuelta, en la que el italiano supo jugar sus bazas para evitar que su compatriota Fabio di Giannantonio (Honda) le pudiese superar, mientras que Juanfran Guevara (KTM) completó el podio del GP de Italia.