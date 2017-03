Torres silencia Riazor

Un tremendo golpe de Fernando Torres, que cayó al suelo inconsciente en el minuto 84 de partido, tras un salto con Álex Bergantiños, restó trascendencia y dejó en segundo plano el partido entre el Deportivo y el Atlético de Madrid, que concluyó con empate a uno en el estreno de Pepe Mel como técnico blanquiazul.

El jugador fue evacuado del estadio de Riazor en una ambulancia, después de unos minutos de tensión y preocupación de todos los futbolistas. Los sanitarios le asistieron en el terreno de juego y el delantero fue trasladado en camilla a la ambulancia que le esperaba en el córner y fue trasladado a un complejo hospitalario coruñés.

Poco después, se supo que recuperó la consciencia y que sufre un traumatismo craneoencefálico, a falta de realizarle más pruebas. El partido y el resultado fue lo de menos después de ese angustioso momento.

Los coruñeses se adelantaron en la primera parte con un regalo de los rojiblancos que aprovechó Andone, pero el Atlético se repuso tras el descanso e igualó el marcador con un disparo lejano de Griezmann que superó a Lux.

Tras el partido, jugadores y entrenadores de uno y otro equipo mostraron su preocupación por Fernando Torres. "Es la primera vez que me pasa algo así en mi vida jugando un partido de fútbol. La verdad que estaba con mucho miedo, no sabía exactamente lo que estaba pasando y desde aquí le deseo una pronta recuperación, que se ponga bien lo antes posible y no sea nada grave", aseguró el delantero del Deportivo Andone.

"Sentí un ruido desde el banco, no sé si fue el cuello, pero algo se sintió, son situaciones desgraciadas que suceden en el juego y esperemos que sea lo mejor para Fernando", dijo Diego Simeone, que tras el empate de su equipo apuntó que "tenemos que ver la realidad y es que estamos más cerca de ser cuartos que ser terceros".

Deportivo:

Lux; Juanfran, Arribas, Sidnei, Luisinho (Laure, min.82); Borges, Mosquera; Fayçal, Çolak (Álex Bergantiños, min.75), Kakuta (Navarro, min.53); y Andone.

Atlético de Madrid:

Oblak; Vrsaljko, Giménez, Godín, Filipe Luis; Thomas, Gabi, Koke (Gaitán, min.57); Correa (Carrasco, min.57), Griezmann y Gameiro (Fernando Torres, min.65).

Goles:

1-0, min.13: Andone; 1-1, min.68: Griezmann.

Árbitro:

Clos Gómez (aragonés). Mostró amarilla a Andone, Luisinho y Godín.

Incidencias:

Partido de la vigésimo quinta jornada de Primera División disputado en el estadio de Riazor ante 20.138 aficionados.