Torres será titular en Rusia con el Atlético

nnn La entrada de Fernando Torres en el once titular por el francés Kevin Gameiro será la única novedad de la alineación del Atlético de Madrid para el partido de la Liga de Campeones de mañana ante el Rostov en Rusia, según las pruebas del argentino Diego Simeone en la sesión de ayer.

En las otras diez posiciones no se prevén novedades respecto a la victoria del pasado sábado contra el Granada (7-1) en el Calderón, con el francés Antoine Griezmann también como delantero, con el belga Yannick Carrasco y el argentino Ángel Correa en las bandas y con Gabi Fernández y Koke Resurrección en el medio centro.

La defensa también será la misma, con Juanfran Torres, Stefan Savic, Diego Godín y Filipe Luis, de derecha a izquierda, al igual que el portero titular: el esloveno Jan Oblak, que ayer no se entrenó sobre el césped por precaución por un leve golpe en el hombro, pero que está listo para viajar a Rusia y jugar de titular el miércoles.

Simeone recupera a Saúl Ñíguez, ya con el alta de unas molestias en un tobillo que le apartaron del partido del pasado sábado ante el Granada. El centrocampista ilicitano comenzará en el banquillo, según las pruebas de Simeone, que mantiene cuatro bajas para el choque: José María Giménez, Cerci, Augusto Fernández y Moyá.

La convocatoria está compuesta por 19 jugadores: los porteros Oblak y André Moreira; los defensas Juanfran, Vrsaljko, Godín, Savic, Lucas Hernández y Filipe Luis; los medios Tiago, Gabi, Koke, Thomas, Carrasco, Saúl y Gaitán; y los delanteros Correa, Fernando Torres, Griezmann y Gameiro.

El derbi, el 19 de noviembre

Por otra parte, el Atlético de Madrid-Real Madrid, el último derbi de Liga en el estadio Vicente Calderón, se jugará el sábado 19 de noviembre a las 20:45 horas, según anunció ayer la Liga. n