Toni Ferreiro y Desirée Duarte dominan el Nacional de enduro

Vigo y su área ratificaron el pasado fin de semana en el Pirineo de Huesca su hegemonía en la disciplina de enduro BTT al conseguir un histórico doblete en categoría élite de la mano del vigués Toni Ferreiro (XMS Racing Squad) y la ponteareana Desirée Duarte (Selección de Galicia), que se proclamaron campeones de España en la localidad de Villanúa. Otro vigués, Tony Pérez (Selección de Galicia), se hizo con la medalla de oro en Máster 30B y la cosecha gallega se completó con la plata de Borja Caneiro (DH Galicia) en esta misma categoría y el segundo puesto de Carlos José Táboas (Selección de Galicia) en Máster 50.

Como sucedió el pasado mes de julio en el Campeonato de España de descenso celebrado en Vigo, las dos pruebas reinas tuvieron color gallego. Desirée Duarte dominó con claridad la competición élite femenina al marcar los mejores registros en los cuatro tramos cronometrados y en la clasificación final. Con un tiempo de 27:55.17, superó en tres minutos a la catalana Janet Puiggros (BH Alpi) y en cuatro a la asturiana Covadonga González (Asturbike Gijón).

La corredora de la selección gallega declaró tras cruzar la línea de meta que "venía muy motivada a esta cita porque el año pasado el campeonato fue en O Porriño y no hubo categoría júnior, así que aunque gané, no pude ponerme el maillot. En esta ocasión no sabía cómo estaban las rivales y di todo lo que pude, pero al ver los tiempos fui regulando para asegurar y evitar caídas".

Más cerrada estuvo la pelea en la categoría élite masculina, en la que Toni Ferreiro revalidó el título con un margen de sólo 16 segundos respecto al alicantino Jacobo Santana (On Bike) y 45 segundos sobre el tinerfeño Edgar Carballo (Vadebicis).

"No fue una carrera fácil, tuve que pelear y luchar mucho", afirmó el término de la prueba el corredor vigués, que también firmó el mejor tiempo 'scratch' (21:44.72), batiendo por nueve segundos al sub-23 Gabriel Torralba (Huesca Bike).

El Campeonato de España de enduro lleva tres ediciones hasta el momento y en todas ellas el triunfo en Máster 30 lo consiguió el vigués Tony Pérez, que en Villanúa logró también el mejor tiempo 'scratch' en Máster (22:59.18) y se adjudicó el oro en Máster 30B por delante del también gallego Borja Caneiro, que firmó un registro de 23:57.82.

Por último, Carlos José Táboas repitió la plata en Máster 50 que había conseguido en O Porriño en 2015, mientras que Rubén Rodríguez y Óscar Martínez fueron quinto y séptimo en élite. n