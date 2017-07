Toimil se une a Solange y Peleteiro

Tres serán las representantes gallegas en el Mundial de Londres, que se disputará entre el 4 y el 13 de agosto, tras unirse en la tarde de ayer la lanzadora de peso Belén Toimil a las ya esperadas presencias de la mediofondista canguesa Solange Pereira y de la triplista Ana Peleteiro. La mugardesa no logró la mínima, pero la Federación Internacional de Atletismo le comunicó ayer a la Española que era una de las repescada al no cubrirse el cupo con las atletas que sí lograron los 17.75 metros.

La Federación Española comunicó por la mañana una lista de 48 seleccionados y, ya por la tarde, sumó las buenas noticias de la participación del 4x400 y de seis repescadas al no completarse los cupos en varias pruebas, entre ellas el peso, en la que entró Toimil, quien tiene una mejor marca de 17.38.

La lista española incluye a los medallistas olímpicos Ruth Beitia y Orlando Ortega y el mediofondista Adel Mechaal, exonerado de una infracción de las normas antidopaje. No estará, aunque hizo la mínima, Trihas Gebre, al considerar que no está en su mejor estado de forma tras quedar tercera en los 5.000 metros del Campeonato de España el pasado fin de semana.

Para la canguesa Solange Pereira y la mugardesa Belén Toimil, Londres será su primer Mundial absoluto. Por su parte, para la riveirense Ana Peleteiro será el primero al aire libre, tras tomar parte el pasado año en el de Portland de pista cubierta.