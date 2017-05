Theo apunta al Madrid

Theo Hernández, lateral izquierdo del Atlético de Madrid cedido en el Alavés, pasó reconocimiento médico con el Real Madrid en la mañana del pasado miércoles, según desveló ayer el diario "Marca".El jugador se sometió a un examen en la Clínica Sanitas La Moraleja.

El Real Madrid rompería el pacto de no agresión que tiene con el Atlético de Madrid si paga la cláusula de rescisión de Theo para reforzar su lateral izquierdo, donde a final de temporada se quedará tan solo con el brasileño Marcelo y dará salida al portugués Coentrao.

Theo, canterano del Atlético de Madrid de 19 años, que está brillando en su primer año en la élite en las filas del Alavés, tiene una cláusula de 24 millones de euros que abonaría el Real Madrid a final de temporada para convertirle en el primer fichaje de la temporada 2017/18.

Según informó el diario deportivo, ha superado sin problemas el reconocimiento médico en la clínica madrileña y no anunciará su deseo de jugar en el Real Madrid hasta después de disputar el 27 de mayo la final de la Copa del Rey ante el Barça, equipo que también se había interesado en su fichaje.

El jugador habría firmado ya un contrato privado con el Real Madrid por cinco años, según informó "As", y cobrará 3,5 millones de euros el primero, con una subida en cada temporada.

Por otra parte, Theo Hernández estará disponible para disputar con el Deportivo Alavés la final de la Copa del Rey el próximo 27 de mayo ante el Barcelona, después de que la selección francesa sub-20 haya aceptado la solicitud del club vitoriano, que de todas formas no tendría la obligación de cederlo. n