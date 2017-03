Sorteo de suerte dispar

Bayern Múnich-Real Madrid y Juventus-Barcelona serán los grandes duelos de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en los que el Atlético de Madrid se medirá al equipo que todos querían, el Leicester City inglés, y el Borussia Dortmund y el Mónaco completan el cartel.

El sorteo de las semifinales, con el exdelantero galés Ian Rush como 'mano inocente', deparó estos enfrentamientos para los cuartos de final, que se disputarán los días 11/12 y 18/19 de abril.

El sorteo de las semifinales será el 21 de abril y se jugarán los días 2/3 y 9/10 de mayo, y la final será el 3 de junio en el estadio Nacional de Cardiff.

El Bayern-Real Madrid es todo un clásico de las competiciones europeas y además es el reencuentro de Carlo Ancelotti con el conjunto blanco, con el que ganó la Liga de Campeones en Lisboa en 2014 ante el Atlético de Madrid.

Ambos equipos, únicos segundos en la primera fase que superaron los octavos, se han enfrentado en veintidós ocasiones, con un balances de diez triunfos del cuadro español, dos empates y once derrotas y un 31-33 en goles para el conjunto bávaro.

El Real Madrid en esta oportunidad tendrá la ventaja teórica de jugar la vuelta en casa -no siempre le ha reportado la clasificación ante el cuadro bávaro-, al igual que el Barcelona frente al Juventus en una reedición de la final de la campaña 2014/15, jugada en Berlín, con triunfo azulgrana por 3-1.

Este es otro choque con mucho sabor entre dos grandes del continente, entre el campeón de España y el de Italia. En esta oportunidad se reencontrará el lateral derecho brasileño Dani Alves con sus excompañeros, algo que ya había dicho que no quería hacer hasta la final, y el futuro del fútbol argentino, el juventino Paulo Dybala, rivalizará con la gran referencia albiceleste, el barcelonista Leo Messi.

El Atlético de Madrid tendrá enfrente al oponente ansiado por todos, el Leicester, que no obstante demostró su orgullo y su capacidad ante el Sevilla. La vuelta se disputará en suelo inglés.n