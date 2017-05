Solange gana su sexto Nacional de la milla

nnn La canguesa Solange Pereira (Valencia Esports) logró ayer en la localidad murciana de Puerto Lumbreras su sexto título consecutivo en el Campeonato de España de la milla en ruta. Pereira confirmó los pronósticos y se impuso con un crono de 4:49, tres segundos menos que las dos atletas que completaron el podio, Maitane Melero (Grupompleo Pamplona At) y María Isabel Martínez (AD Marathon).

A un paso del podio se quedó la otra atleta gallega presente en la cita, Leticia Fernández. La tudense no pudo seguir el ritmo de las tres primeras y acabó a nueve segundos de la ganadora y a seis de sus dos predecesoras.

Solange no encuentra rival en esta cita desde que se impuso en 2012 en O Barco de Valdeorras. Además, la mediofondista de Cangas es asidua ganadora de las principales millas que se celebran en toda España.

Carrera masculina

En la prueba absoluta masculina venció Víctor Ruiz (Playas de Castellón), segundo el pasado año en Marín, con un tiempo de 4:19, al imponerse a un nutrido grupo de rivales, integrado por Fernando Sainz, Ignacio Fontes, Alberto Guerrero e Iván Sainz, a los que se les otorgó un crono de 4:20. Finalmente, la plata fue para Sainz y el bronce para Fontes.n