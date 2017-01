La selección sufre para pasar a cuartos frente a Brasil

La selección española se clasificó para los cuartos de final del Mundial de Francia tras imponerse ayer por un agónico 27-28 a Brasil en un encuentro que los 'Hispanos' tan sólo pudieron decantar a su favor en lo segundos finales. España no desaprovechó entonces una superioridad numérica para lograr un renta de dos goles (26-28), la máxima de la que gozó, a menos de un minuto para la conclusión, que condenó a Brasil a quedarse a las puertas de los cuartos de final.

Fue un doloroso castigo para los sudamericanos, que se encargaron de personificar Valero Rivera y, sobre todo, Álex Dujshebaev, que anotó cuatro de sus cinco tantos en el segundo tiempo, el último de ellos a poco menos de cincuenta segundos para el final. El lanzamiento que desató la locura del equipo español, que se medirá el próximo martes en cuartos con el vencedor del duelo entre Croacia y Egipto.

Pese a las constantes advertencias del preparador español en la necesidad de controlar los potentes lanzamientos de Langaro, el conjunto español sufrió lo indecible para poder frenar al 'cañonero' del Naturhouse, que firmó dos de los primeros tres tantos brasileños.

Pero el mayor problema de España no estuvo en defensa, sino en ataque, donde, atenazada por el buen arranque de partido del portero brasileño César Almeida, falló lanzamientos como nunca lo había hecho antes. Fallos y más fallos que permitieron a Brasil lograr una más que inquietante ventaja de tres goles en el marcador (14-11) a los dieciocho minutos de juego, que obligó a solicitar con urgencia un tiempo muerto español.

Un respiro que pareció ajustar definitivamente el punto de mira de los internacionales españoles, aunque no así la defensa de los 'Hispanos', lo que convirtió los siguientes minutos en un intercambio constante de goles.

El descanso llegó con ventaja para Brasil (18-16), diferencia que la selección española logró enjugar (20-20) gracias la irrupción del guardameta cangués Rodrigo Corrales, que firmó cuatro paradas en los nueve primeros minutos de la reanudación.

La mejoría defensiva permitió a España entrar con ventaja (24-25) en los diez últimos minutos de partido, que podría haber sido incluso mayor por el buen hacer del portero Santos, que con dos paradas a penaltis de Rivera y Víctor Tomás propició que el duelo entrara con empate (26-26) en los últimos tres minutos, tiempo condicionado por la exclusión del brasileño Toledo y que permitió encontrar a España, por fin, el camino para superar el competitivo equipo brasileño.

Brasil:

Almeida (1); Chiuffa (5, 3p), Toledo (3), Silva (7), Langaro (5), Novais (2) y Pozzer (4) –siete inicial–, Santos (ps), Teixeira, Torriani, Candido, Guimaraes, Ceretta, Moraes, Ponciano y Dutra.

España:

De Vargas; Balaguer (4), Dujshebaev (5), Gedeón Guardiola, Morros, Cañellas (5) y Ángel Fernández (3) –siete inicial–, Corrales (ps), Gurbindo, Rivera (4, 2p), Víctor Tomás, Entrerríos (1), Sarmiento (2), Aginagalde (4), Goñi y Figueras.

Parciales:

3-3, 6-5, 8-7, 11-9, 14-13 y 18-16 (descanso) 19-16, 20-20, 23-23, 24-25, 26-26 y 27-28.

Árbitros:

Bruner y Salah (SUI). Excluyeron a Ponciano (2), Langaro (2), Toledo, Dujshebaev, Cañellas, Goñi y Balaguer.

Incidencias:

Encuentro de octavos de final del Mundial de Francia 2017 disputado en L'Arena de Montpellier ante unos 11.000 espectadores.