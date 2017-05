Sampaoli: "No puedo rechazar a mi país"

El técnico del Sevilla, Jorge Sampaoli, reconoció ayer que su "sueño" es "dirigir a la selección" de Argentina y que siente que tiene que acudir a la llamada de su país, aunque esto "altere" su carrera en Europa, si bien matizó que es algo que "debe resolver" la AFA con su club.

"Siento que sólo dejaría mi carrera, y todo lo que hice para llegar a dirigir en una de las mejores ligas, por irme con la selección de mi país. Es algo que ahora no podría rechazar", admitió en rueda de prensa el argentino, que también es consciente de que "hay un contrato por respetar y no hay nada aún resuelto".

Por primera vez desde que se desataron los rumores sobre su futuro como seleccionador argentino, Sampaoli precisó que existe una "intención clara" de que la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) lo "llame para dirigir a la selección" de su país, si bien esta opción queda a expensas de que se pueda "desvincular del club" andaluz. En la rueda de prensa previa al último encuentro ante Osasuna (21:00, Bein), el argentino no quiso "establecer" que el de hoy sea su "último partido" con el Sevilla y dijo que no se "perdonaría" no dirigirlo, pues se ganó "ese lugar" y quiere "disfrutarlo", pero no escondió que tiene "una ilusión desde muy chico" por dirigir a Argentina.

"Tengo contrato con el Sevilla y esto lo debe resolver la AFA con el presidente (José Castro). Aunque cada ser humano tiene un sueño, y el mío es dirigir la selección de mi país. Aunque altere mi camino como entrenador y no pueda dirigir en ligas como ésta, siento que tengo que ir. Ante la necesidad de mi país tengo que estar", recalcó.n