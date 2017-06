Roger Federer favorito para Wimbledon: Puede seguir agrandando su leyenda

Ahora puede estar a punto de recibir el nuevo apelativo de Rey Roger VIII, a raíz del posible nuevo récord si consigue su octavo trofeo en Wimbledon, alejándose así de William Renshaw y Pete Sampras con 7 trofeos Wimbledon en su haber. Y es que el deportista suizo, cuya leyenda lleva forjando desde hace casi dos décadas, puede seguir haciendo historia a sus 35 años, algo que muchos expertos descartaban dada su avanzada edad y tras no conseguir ni un título en 2016. En este sentido, Federer está cogiendo velocidad el presente año al conseguir su cuarto título siendo el último el abierto de Halle, a los que suma el Abierto de Australia y los Masters 1000 en Indian Wells y en Miami.

Este logro le es clave para encarar la competición organizada por el ‘All England Lawn Tennis’ en Londres, ya que le permite ser cabeza de serie y evitar así enfrentarse al resto del “Big Four” (Rafael Nadal, Novak Djokovic y Andy Murray) hasta las semifinales de dicha competición. Además del estado de forma del Federer, hay otros motivos por los que las casas de apuestas le ponen como favorito para ganar el Campeonato de Wimbledon.

En primer lugar, hablar de Roger Federer y torneo de hierba es sinónimo de éxito, ya que el expreso suizo tiene un porcentaje de victorias del 86,66%, convirtiéndolo en el máximo dominador histórico en esta superficie. En el caso de Wimbledon, tal como reflejan los datos proporcionados por Interwetten, el porcentaje de victorias es algo menor, concretamente del 79,8%. Pero aun así, siguiendo desgranando los datos anteriores, los números del tenista de Basilea impresionan: ha ganado 84 partidos en el torneo de Wimbledon, lo que le ha llevado a ganar 7 títulos, tras vencer en 266 sets y 1946 juegos.

Sin embargo, Roger tendrá que emplearse al máximo para levantar el trofeo al cielo de Londres y seguir su camino hacia la leyenda, ya que tendrá rivales difíciles que batir. Tanto es así, que expertos en este deporte como Tim Henman señalan como favorito a Andy Murray, aunque fuese eliminado prematuramente en Queen: "No estoy demasiado preocupado por su supuesta derrota, ya que físicamente no está al 100%. No se pueden tener lesiones y esperar a que estés a la altura de los mejores jugadores del mundo. Andy necesita descansar y cuidarse mucho esta semana y media antes del comienzo de Wimbledon". No en vano Murray sigue siendo el primero en el ranking ATP.

Otros jugadores como Rafa Nadal, suenan menos peligrosos ya que en su caso, lleva dos años sin jugar en hierba. Pero el tenista español siempre puede dar la sorpresa en el último momento y más dado su estado de gracia tras ganar su décimo Roland Garros. Tras su victoria aseguró que sigue teniendo hambre de victorias y que su motivación sigue intacta, tal como recogimos aquí. Pero si algo ha demostrado Roger Federer en toda su carrera y tras ganar nada más que 18 Grand Slam (récord histórico) es su incombustibilidad y su negativa a pasar a la historia sin antes agrandar, aún más, su leyenda.