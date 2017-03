Raúl García y Williams se llevan el derbi a Bilbao

Los bilbaínos, antes de marcar su primer gol, ya protagonizaron dos grandes ocasiones, ambas a cargo de Raúl García y sobre todo la primera de ellas fue muy clara para haber batido a un Gero Rulli que, en su mano a mano con el exdelantero del Atlético de Madrid, metió una pierna salvadora.



Amagaba constantemente el conjunto rojiblanco y la Real estaba totalmente a merced de su rival cuando llegó el penalti cometido por Xabi Prieto sobre Yeray que Raúl García, protagonista absoluto de la primera mitad, envió a gol para dejar el partido muy franco para los suyos.



Los donostiarras tendrían también su ocasión antes del descanso en un cabezazo dentro del área de Juanmi, que volvía al once titular tras cumplir sanción, pero Kepa Arrizabalaga, en una gran estirada, evitó lo que parecía el tanto del empate.



No llegó la igualada porque los guipuzcoanos no tenían su día, todo salía al revés y para colmo un grave error de uno de sus mejores jugadores en los últimos partidos, Odriozola, desencadenó el segundo gol rojiblanco al hacerse con el balón errado por el zaguero realista y definir con calidad ante Rulli.



Williams fue un tormento durante todo el segundo tiempo para el cuadro local, tortura que iría en aumento cuando entró Aritz Aduriz al campo, lo que otorgó más movimiento al joven delantero rojiblanco que volvió a generar otra gran oportunidad de gol en el minuto 65.



El equipo de Eusebio Sacristán pedía ya el final del partido porque la goleada se veía muy cerca y estuvo a punto de producirse en un remate al poste provocado por otra acción de Williams, en otras de las múltiples llegadas del conjunto vizcaíno.



La Real, en el tramo final del encuentro, pudo acortar distancias con un gol anulado a Navas y un remate al larguero de Sergio Canales, aunque en ningún caso dio la impresión el equipo de Anoeta de poder haber modificado el signo del partido.



Ficha técnica:



0 - Real Sociedad: Rulli; Odriozola, Iñigo Martínez, Navas, Yuri; Illarramendi, Zurutuza (Granero, min. 85), Xabi Prieto; Juanmi (Bautista, min. 56), Oyarzabal (Canales, min. 73) y Vela.



2 - Athletic Club: Kepa; Yeray, Laporte, Balenziaga, Bóveda; Beñat (Iturraspe, min. 73), San José, Raúl García; Lekue, Muniain (Aduriz, min. 59) y Williams (De Marcos, min. 87).



Árbitro: Sánchez Martínez (Comité Murciano). Amonestaciones a Illarramendi, Iñigo Martínez, Yuri, Muniain, Laporte, Beñat, San José, Kepa y Balenziaga.



Goles: 0-1, min. 27: Rául García. 0-2, min. 56: Williams.



Incidencias: derbi disputado en el estadio de Anoeta bajo la lluvia. Floja entrada, con 25.562 espectadores, en el Medio Día de Ayuda al Club.