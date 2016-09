Quintana y Froome firman tablas

Robert Gesink (Lotto Jumbo), la eterna promesa del ciclismo holandés, conquistó ayer la etapa reina de la Vuelta en la cima del Aubisque, la 'etapa Tour' en la que Nairo Quintana y Cristopher Froome firmaron tablas y Alejandro Valverde fue desalojado del podio tras la exhibición del Orica, que aupó al colombiano Esteban Chaves a la tercera plaza.

Por fin alzó los brazos Gesink en una grande. A sus 30 años, el gigante holandés se estrenó por todo lo alto, y lo hizo en la inédita llegada al Aubisque, cima mítica del Tour de Francia por donde pasó emocionado con un puñado de segundos sobre el francés Kenny Elissonde (Francaise) y el ruso Egor Silin (Katusha), dos de los compañeros supervivientes de la escapada inicial.

Ajenos a Gesink y demás aventureros que iban llegando con cuentagotas, los hombres de la general libraban un interesante combate. El Orica culminó un trabajo de todo el día para clasificar a Simon Yates a 39 segundos y a Esteban Chaves a 1:14. El colombiano saltó al tercer puesto de la general. Desplazó a Alejandro Valverde, que, hundido en las rampas del Aubisque, perdió casi 11 minutos.

Después entraron de la mano, a 1:47 minutos, Quintana y Froome. El líder del Movistar trató de soltar a Froome hasta en seis ocasiones, pero el británico no se despegaba ni con agua caliente. Aguantó los acelerones y salió ileso de la jornada que más temía.

Froome se mantuvo a 54 segundos, luego sigue siendo el líder virtual de la Vuelta, según los cálculos del director de la escuadra española, Eusebio Unzue, que estima que a Quintana le harían falta 2:30 minutos para llegar con opciones a la contrarreloj final. Otro 'escarabajo', Esteban Chaves, se une de momento a la foto del podio, con su compañero Yates cuarto.

Alberto Contador lo volvió a intentar en el Aubisque, pero el madrileño no encuentra la aceleración de antaño. "No pude seguir a Quintana y Froome en sus cambios de ritmo", reconoció. Se dejó tiempo y parte de sus opciones de subir al cajón. Es sexto en la general a 3:28. Peor está ahora Valverde, en el puesto 19 a más de 10 minutos del líder. El Movistar no salió bien parado de la etapa reina y ya sólo algo extraño podría hacer vencedor de la Vuelta a Quintana. n