De protagonista a secundaria

nnnLa selección española ha sido una referencia en el Mundial de ciclismo en los últimos años. No gana desde que Óscar Freire logró su tercer título en 2004, pero casi siempre ha metido a alguno de sus ciclistas entre los mejores. Valverde acabó quinto el año pasado en Richmond (EE UU), donde ganó el eslovaco Peter Sagan, después de lograr tres bronces consecutivos en 2012 –con Óscar Freire décimo–, 2013 –con 'Purito' Rodríguez segundo– y 2014. Freire hizo 'top 10' en 2010 y 2011 y España metió a cuatro ciclistas entre los quince primeros en 2009, cuando Purito fue tercero, Samuel Sánchez cuarto, Valverde noveno y el propio Freire décimo quinto. Una tradición que difícilmente tendrá continuidad hoy en un Mundial de Doha destinado para velocistas.

"No es un circuito en el que tengamos muchas opciones si llegamos al sprint. Pero tampoco somos los favoritos si se rompe la carrera. No es nuestro circuito, ni es una carrera que nos ilusione, salvo para algunos ciclistas a los que no les va del todo mal", asume el seleccionador nacional, Javier Mínguez, que dirigirá en Doha un combinado formado por Carlos Barbero, Jonathan Castroviejo, David de la Cruz, Imanol Erviti, Omar Fraile, Juanjo Lobato, Luis Ángel Maté, Diego Rubio y Fran Ventoso.

No obstante, Mínguez no renuncia a dar la sorpresa, fundamentalmente con los velocistas Lobato y Barbero. "No quiero decir que salgamos a verlas venir, sino que estaremos en carrera, porque esto es un Mundial. Castroviejo y Erviti no son cojos en el llano y Lobato y Barbero son sprinters. A ver si la carrera llega como ellos quieren y tienen buenas piernas", señala el seleccionador español.

Los doscientos ciclistas que competirán hoy en Doha afrontan un recorrido de 257,3 kilómetros, los 151 primeros por el descierto y acabando en un circuito de 15,2 kilómetros al que darán siete vueltas. El eslovaco Sagan defiende título y están entre los candidatos al triunfo corredores como Cavendish, Gaviria, Bouhanni, Viviani, Matthews, Ewan o los alemanes Kittel, Greipel y Degenkolb.n